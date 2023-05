Po hodech přichází půst. Divizní fotbalisté Holešova po posledních výborných výkonech, kdy z slavili tři výhry za uplynulé čtyři kola, překvapivě prohráli na půdě předposledního celku skupiny E Všechovic (0:2).

Divizní fotbalisté Holešova (v černo-bílém) v nedělním 21. kole nečekaně klopýtli na pažitu předposledních Všechovic. | Foto: Deník/Martin Břenek

Podívejte se: Nej fotbalová adresa ve Zlínském kraji? Tady jsou nominace

„Domácím vyšel lépe úvod, díky boji o záchranu měli větší touhu po vítězství. Podali jsme chladný výkon, jako bylo počasí. Z porážku tragédii nedělám, snad se z ní ponaučíme a příště opět zabereme,“ přeje si kouč Holešova Alois Skácel.

OBRAZEM: fotbalisté Skaštic dál pálí slepými. Co změnit?

Domácí poslal do vedení po osmi minutách hry domácí Skácel, před přestávkou umocnil náskok Hoffmann. „Všechovice hrály lépe jak my, hlavně po rychlém gólu. My se nedokázali s jejich hrou vypořádat,“ sportovně uznal trenér Holešova, jehož svěřenci si vytvořili po jedné šanci za poločas.

MISTROVSKÁ KOPANÁ

„Nebyli jsme nebezpeční, náš výkon nekorespondoval s tím z minulých kol. Domácí nás přehráli a výhru kontrolovali. Nám zápas prostě nevyšel, což se stát může, ale nesmí se opakovat,“ zdůraznil Alois Skácel.

VŠECHOVICE - SFK HOLEŠOV 2:0 (2:0)

Branky: 8. Skácel, 42. Hoffmann. Rozhodčí: Malimánek, 185 diváků.