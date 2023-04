Potřetí v řadě bodovali divizní fotbalisté Holešova. Po dvou výhrách i v 19. kole v sobotu sahali po třech bodech, aby se nakonec rozešli smírně se zachraňujícím se Šumperkem (1:1).

Trenér divizních fotbalistů Holešova Alois Skácel po výhře ve Skašticích. | Video: Břenek Martin

„Vzhledem k průběhu, kdy nám nevyšla první půle, je remíza asi zasloužená. Ale k výhře jsme měli blíže my,“ cítil trenér Holešova Alois Skácel.

Baťovská tvrz poprvé padla. Nováček se neprosadil. Proč?

První část se domácím nevydařila, navíc hosté šli do vedení. „Byli jsme mimo, naopak soupeř byl zarputilý, hrál odhodlaně, hodně do těla, což nám nechutnalo,“ připustil Skácel. „Na malém hřišti se odehrálo hodně kontaktů, byla to více bitva než fotbal. Byl to nešťastný gól, prakticky jsme jej k ničemu nepostili,“ je přesvědčen trenér Holešova.

Podívejte se: Nej fotbalová adresa ve Zlínském kraji? Tady jsou nominace

Po změně stran se obraz hry výrazně změnil. „Nejenže jsme výrazně drželi míč, ale dostávali jsme se do nebezpečných šancí. Rychle se nám podařilo vyrovnat, abychom následně zahodili tři velké šance, jen Kováč měl dvě. Po změně stran jsme dominovali, ale vítěznou trefu se nám vstřelit nepodařilo,“ bolí ještě nyní Alois Skácel.

SFK HOLEŠOV - FK ŠUMPERK 1:1 (0:1)

Branky: 55. Daněk - 43. Nováček. Rozhodčí: Smýkal, 350 diváků.