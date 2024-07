Největší ztrátou je odchod kapitána kapitána Michala Miklíka, který přijal nabídku z vyšší soutěže. „Věřili jsme, že jej přesvědčíme, aby zůstal u rozdělané práce a ještě více u nás rozvinul svůj potenciál. Poté, co se Uherský Brod zachránil, ale neodolal vábení zkusit si MSFL,“ pokrčil smířlivě rameny Skácel, jehož další citelnou ztrátou je přerušení kariéry dalšího člena základní osy.

Zdravotní problémy a zejména studijní povinnosti již nyní zabránily zapojit se do přípravy Karlu Pospišilíkovi. „Ještě s ním budu mluvit, rozhodnutí je na něm. Ale v tuto chvíli jej moc potřebujeme. I proto, že po operaci a v rekonvalescenci je další náš klíčový hráč - devítigólový Ihor Semenyna. Pokud vše půjde dobře, mohl by se zapojit do hry nejdříve v polovině sezony,“ bolí kouče.

Jak to vypadá na druhé misce vah, příchodech?

Zatím se nám nikoho konkrétního ulovit nepodařilo, bavíme se o jednom obránci, co působil v Kroměříži a jednom záložníku ze Zlínska. Na zkoušku máme v přípravě dva kluky, ale konkrétní být nemohu. Z rezervního týmu zkoušíme Jirku Štoplíka, dál intenzivně hledáme. Současně čekáme, až budou uzavírat kádry kluby hrající vyšší soutěže. Uvidíme, ale bude potřeba posílit středovou a útočnou řadu. Současně jsme moc rád, že všichni ostatní odolali nabídkám a budeme se dál snažit zlepšovat se.

Zpět k úspěšnému týmu, který dosáhl na skvělou pátou příčku. Udělal posun?

Rozhodně! Když jsme přišel v meziobdobí odešlo 11 kluků. Podařilo se nám získat nové hráče, skladba mužstva byla rázem hodně slušná. Vše si sedlo, výsledky naší práce se odrážely v lepších výsledcích. Dát 75 branek za sezonu je pěkný počin. Naše výkony měli stoupající úroveň.

Který zápas byl nejlepší?

První poločas s Kozlovicemi, stejně jako v Kostelci, kde jsme sice nepodali ideální výkon, ale dali čtyři branky. Základ je bavit lidi, sponzory, město a vedení. Zlepšovali jsme se, ale cítím, že stále je zde prostor k růstu. Potenciál není zcela rozvinutý u všech.

Co se nepovedlo?

Góly v posledních minutách. Zde se projeví kvalita a zkušenost. V této fázi, posledních deseti minutách zápasů jsme dostali osm gólů a to je moc. Eliminovat to, reálně máme ještě o pět šest bodů více. Také jsme dostali dost branek ze standardky. Na tom budeme muset zapracovat!

Má v budoucnu Holešov na to, aby útočil, zahrál si III. ligu?

Jedna věc jsou sny, druhá realita a ekonomika. Holešov neuvěřitelně zlepšil zázemí. Jsou zde plány na velkou rekonstrukci, což je úžasné. Pak se můžeme bavit o třetí lize, vše je otázka financí. Současná divizní soutěž odpovídá možnostem klubu.

Baví vás i po půldruhém roce práce v Holešově? V čem je jiná než ve vašich předchozích angažmá?

Baví a stále více. Všude je to stejné, jde primárně o fotbal. Ve vyšší soutěžích jsou kvalitnější hráči, více vás sledují média. Ale opakuji, v Holešově mě to stále baví a naplňuje. Jsem s mladými lidmi, člověk pak nestárne. Nebo alespoň pomaleji. (smích)

Řešil jste v létě přestupové nabídky?

Ne, teď to vůbec neřeším, jsme v Holešově spokojen. Jsem rád, že mi tehdy zavolal Zdeněk Grygera s nabídkou z Holešova.

Bude se nyní nějak zásadně měnit příprava?

Je krátká, od 9. července nás čeká jen tři týdny práce a pak už se jeden naostro. V sobotu jedeme hrát přípravu do Valašského Meziříčí (11), pak vyzveme Napajedla a o generálku se nám postará pohár s Kozlovicemi.

Co říkáte na úvodní los divize E?

(smích) Začátek je atraktivní. Na úvod nás prověří silná Páníkův Bzenec, pak vyzveme nováčka z Kvasic a poté nevyzpytatelný Slavičín. Tato utkání nám ukážou, jak jsme na tom. Věřím, že dobře. I přese všechno budou naše ambice opět vysoké, nemůžeme couvat, musíme se zlepšovat!