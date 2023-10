Hostům vyšel nástup. „Valaši na nás nastoupili, hned zkraje měli obrovskou šanci. Na to jsme kontrovali, ale ani nám to nevyšlo. A tak přišel krásný gól Žůrka, který nás načnul. Do úzkých nás poslala hrubá chyba v rozehrávce, která poslala Slavičín do vedení 2:0,“ litoval Skácel. „Soupeř náš celý poločas přehrával, byl lepší na míči, stejně jako v součinnosti. Naopak my vůbec nebyli dobří,“ mrzelo zkušeného kouče Holešova.

Ten během přestávky udělal několik změn v sestavě s přáním zvrátit průběh. „I tak nás Slavičín přehrával, nemohli jsme se dostat do hry. Až v posledních minutách jsme výsledek korigovali, ovšem to bylo už v pohledu zisku bodů pozdě,“ mrzelo Skácela.

„Od začátku jsme byli dominantnější, hlavně v poslední třetině hřiště, měli jsme více šancí. Navíc nás v úvodu podržel gólman, trestali jsme chyby soupeře. Bylo vidět, že oba celky chtěly hrát, i přes boje s absencí. Nám to ale více sedlo. Mám radost, že se nám podařilo potvrdit výkon z domácího zápasu. Potvrdili jsme, že fotbal hrát umíme,“ potěšilo kouče Slavičína, jehož zamrzel závěr duelu a dvě inkasované branky.

„Byli jsme namlsaní, polevili jsme v koncentraci, naopak domácí byli odvážní, klobouk dolů. I přese všechno jsme vítězství kontrolovali,“ dodal Petr Slončík.

HOLEŠOV – SLAVIČÍN 2:4 (0:2)

Branky: 75. Kovář, 86. Pospíšilík – 17. a 57. Žůrek, 41. a 63. Staněk. Rozhodčí: Ganaj, 250 diváků.

Zdroj: Břenek Martin