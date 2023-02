„Udělali jsme strašně moc nepřesností a ztrát. Brumov byl důraznější a rychlejší v přechodu, tím nám dělal problémy,“ uznal Sova. „Rozhodl důraz v obou šestnáctkách.“

Pro oba celky to byl první zápas po dlouhé přestávce. „Pojali jsme to spíše jako kondiční složku, čímž nechci omlouvat výsledek. V typicky zimním počasí je pro nás výhrou, že se hlavně nikdo nezranil a kluci celý čas odmakali. Každopádně nám to ukázalo, na čem musíme dál pracovat,“ shrnul skaštický asistent, jehož výběr za týden čeká v Prostějově duel s Lipovou.

SKAŠTICE – BRUMOV 0:2

Skaštice: Večeřa - Beneš, Glozyga, Sedlák, Mareček - Zůvala, Zavadil, Frýdl, Menšík - Konečník, Kvasnička. Střídali: Vrba, Vymětal, Drábek.