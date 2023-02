Hlavním důvodem komplikací je viróza, která panuje v regionu. „Už na předchozí zápas s Kvasicemi (2:1) jsem měl hromadu omluvenek, nastoupili jsme prakticky v jedenácti lidech,“ spočítal zkušený kouč.

ANKETA DENÍKU: Nejoblíbenější fotbalový klub v okrese Kroměříž? Zvolte ho!

Vše vyvrcholilo v závěru uplynulého týdne. „Dokonce jsem musel jednu tréninkovou jednotku zrušit,“ přiznal Skácel, podle kterého se ale situace vrací do „normálu“.

„Snad už viróza definitivně proletěla šatnou. Pozvolna se dostáváme do normálu, aktuálně se doléčuje trojice hráčů. Pevně věřím, že na další přípravné utkání – v neděli v Hulíně s Želátovicemi – už budeme ve stavu odehrání. Do normálu, pohody a formy se ale asi dostaneme až za pár dnů,“ je realistou trenér osmého celku divize E.

Větší vrásky mu však dělá pomalejší příchod posil. Po zimním odchodu sedmi hráčů je totiž zatím jedinou posilou ofenzivní krajní záložník Vilém Gettler. „Současný početní stav není optimální. Během přestávky jsme ztratili čtyři hráče základu, místo kterých máme zatím jediného,“ spočítal Skácel.

Fotbalisté Skaštic po porážce se Slušovicemi zabrali. A co posily?

Vedení klubu nyní intenzivně jedná s většími kluby, které aktuálně pilují, zužují sestavy pro odvetnou část. „V jednání jsme se Zlínem a Kroměříží, pro jejichž kluky by to mohla být motivace a výzva. Fotbalistů nám opravdu hodně odešlo, do startu potřebujeme další dva tři kvalitní hráče do základu,“ vysvětluje. „Snad to bude co nejdříve. Soutěž startuje za chvíli a musíme se pořádně sehrát. Ideální by byl příchod k nám v příštím týdnu,“ přeje si trenér fotbalistů Holešova Alois Skácel.