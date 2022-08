Skaštice zahodily penaltu a opět padly. Kde?

Úvod zápas patřil domácím. „Nezachytili jsme začátek. I kvůli standardkám soupeře jsme se dostali pod tlak, nedokázali jsme podržet balon, často to smrdělo gólem. Nevýrazní jsme byli nějakých dvacet minut a do první vážnější šance se dostal Bahounek, jenž šel sám na brankáře. Až třetí příležitost skončila našim vedením, a hra se vyrovnala,“ pustil se do hodnocení Kolenič.

„Po obrátce přišel nápor Kozlovic a až dlouhý balon za obranu přinesl vyrovnání. Naše odpověď byla rychlá, navíc po nedovolené ruce hráli domácí v deseti. Zde se utkání lámalo. Zatímco my tři čtyři velké možnosti, kdy šli i čtyři hráči na jednoho, nevyužili, protivník vyrovnal. I přesto odjíždíme spokojeni. Soutěž se teprve rozbíhá, tým si sedá, sestava se teprve krystalizuje,“ dodal trenér Holešova Roman Kolenič.

KOZLOVICE – HOLEŠOV 2:2 (0:1)

Branky: 51. Kaďorek, 84. Nekuda – 37. Miklík, 52. Semenyna. Rozhodčí: Brázdil, ČK: 61. Řehák (Kozl.), 345 diváků.

