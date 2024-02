A to i přesto, že zdaleka jeho výběr nebyl kompletní. Nemocní se vrátili do sestavy, mimo hru jsou ale zranění. „Není to ideální., schází nám trojice fotbalistů. Takový je ale život, kluci se s tím vyrovnali. Kondičně i herně to nyní bylo dobré. Do okleštěné sestavy se zapojili dorostenci a bojovali,“ ocenil Skácel.

V otázce posil má jasno. „Spíše žádné nebudou, už jsem se s tím vyrovnal a budeme pracovat se stávajícím kádrem. Nemáme ho špatný,“ pousmál se Alois Skácel, jehož výběr se nadcházející víkend představí v Dubnici.

HOLEŠOV – ŽELATOVICE 7:1 (4:0)

Branky Holešova: Kovář 4, Semenyna 2, Zakopal.

Příprava Holešova

1. FC Slovácko B - SFK ELKO HOLEŠOV 4:0

Baťov 1930 - SFK ELKO HOLEŠOV 4:5

FS Napajedla - SFK ELKO HOLEŠOV nehráno

FK Luhačovice - SFK ELKO HOLEŠOV 0:4

Zábřeh - SFK ELKO HOLEŠOV 0:1

FC Želátovice - SFK ELKO HOLEŠOV 1:7

24. 2. Dubnice - SFK ELKO HOLEŠOV

2. 3. 2024 ČSK Uherský Brod - SFK ELKO HOLEŠOV (UT Uherský Brod)