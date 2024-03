Psí počasí, strkanice i vyloučení a vítězství Slavičína ve Skašticích

K zápasu nakonec odjelo jen dvanáct hráčů a gólman. Mimo hru byli hned čtyři nemocné opory. „V týdnu odpadával jeden hráč za druhým, chvílemi jsem měl strach se podívat na mobil. Nakonec museli nastoupit i tři hráči, kteří měli v týdnu teplotu,“ uvedl na upřesněnou trenér Holešova.

Do hry tak šli hráči z rezervy a mladí dorostenci. Mezi tyče tak musel místo nemocného Šišky mladý Láník. „Klobouk dolů, jak to zvládl, podržel tým!“

Taktika pro sobotní duel byla jasná. „Hlavně nedostat gól. V první půli domácí nastřelili tyč, ale i my měli šanci Kovářem. Naše snažení pak korunoval po akci s Paštěkou Semenyna,“ zaradoval se Skácel.

Nadšeně bojující Holešov ale po přestávce přibrzdilo vyrovnání. „Bolelo to o to více, že předtím spálil tutovku Mlčák, jenž ze sedmi metrů netrefil prázdnou bránu. Po vyrovnání jsme odpadli, energie z první půle byla fuč a a já se bál o výsledek. Hodně jsme se trápili,“ přiznal kouč hostů.

Rýmařov poté přitlačil a snažil o vítěznou branku. Ta ale padla na druhé straně. „Využili jsme otevřené obrany. Domácí pak nastřelili tyč a břevno, několikrát nás podržel Láník. V nastavení při rohu šel do vápna i jejich gólman a my pak pečetili výhru trefou do prázdné brány.“

Z výhry, které předcházela průtrž mračen, mají v Holešova velkou radost. „Vzhledem k situaci jsme získali tři briliantové body. Hrálo se na dobrém terénu, ale ve velkém chladu. Vítr nám asi i díky naší odhodlanosti a bojovnosti přivál velký úspěch,“ dodal hrdě na svůj tým Alois Skácel, jehož tým čeká další duel netradičně už v pátek od 15 hodin doma proti Vsetínu.

RÝMAŘOV – HOLEŠOV 1:3 (0:1)

Branky: 56. Křepelka – 45. a 90. Semenyna, 85. Kovář. Rozhodčí: Janeček, 95 diváků.