„Asi jsme byli o gól lepší, ale měli jsme i kus štěstí,“ sportovně uznal hrající trenér Skaštic Lukáš Motal. „K vidění byla spousta šancí a domácí proměnili o jednu navíc. Škoda,“ trpce se pousmál trenér poraženého Slavičína Petr Slončík. „Každopádně to byl super zápas jak pro aktéry zápasu, tak i pro diváky. Oba celky chtěly hrát fotbal, kvalita byla vysoká,“ shodli se oba lodivodi.

První poločas přinesl dvě branky, po jedná na každé straně. „Začali jsme dobře, z tlaku jsme vytěžili vedení. Pak jsme polevili a naopak hosté dali před přestávkou krásný gól,“ uznal Motal.

Chvíli po přestávce dokonce Slavičín dokonal obrat. „Po naší chybě. Nám pomohlo střídání Juřici, rozdílového hráče, který nám dělal velké problémy. I proto jsme poté převzali iniciativu a dotlačili duel do remízy. Poslední trefa Konečníka do šibenice nám zajistila šťastné a o to důležitější vítězství před dvojzápasem na půdě soupeřů – Vsetína a Hranic,“ přiznal Lukáš Motal, pro něhož byl duel prestižní.

Vyzval totiž švagra, Tomáše Kociána. „Ale žádné hecování před zápasem neproběhlo, naopak. Každopádně pro nás všechny měl duel náboj derby, všichni se moc dobře známe, i díky působení řady z nás ve Zlíně,“ vysvětlil Lukáš Motal.

„Škoda zahozené šance Vincourem za stavu 2:1. Kdybychom ji proměnili, určitě bychom se nevraceli s prázdnou, spíše s výhrou. Předvedli jsme kvalitní výkon, bohužel jsme se vrátili domů bez bodu,“ mrzí slavičínského Slončíka.

SKAŠTICE - SLAVIČÍN 3:2 (1:1)

Branky: 8. a 79. Konečník, 71. Frýdl - 42. Goňa, 52. Šebák. Rozhodčí: Švehla, 183 diváků.

Skaštice: Vrba - Frýdl (88. Sedlák), T. Motal, J. Červenka (39. Drábek), Zavadil, Beneš (88. Vymětal), Berčík, Menšík (65. Zůvala), Konečník, L. Motal, Bubla. Trenér: L. Motal.

Slavičín: Vypušťák - Salajka, Kocián, P. Švach, Goňa (77. Staněk), Vincour, Kalus (67. Žůrek), Šebák (77. Rožek), Juřica (67. Zvoníček), T. Švach (83. Fojtů), Jakubowicz. Trenér: Slončík.