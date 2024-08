Domácím divizní premiéra ale doslova zhořkla!

Ani ne tak výsledkově, jako přístupem mladého hlavního rozhodčího Ondřeje Vlka. Po utkání se cítili velmi ukřivděni a nenechají svou stížnost jen u slov. „S vedením jsme se rozhodli, že podáme na řízení utkání, výkon hlavního sudího oficiální protest!“ potvrdil rozladěná trenér Kvasic Vlastimil Chytrý.

Ze židle domácí zvedly hned dva okamžiky - červená karta po dvou rychlých žlutých v rozmezí 20. a 25. minuty na adresu Lukáše Chytila a po necelé hodině hry zákrok hráče hostí, po kterém musela pro Ondřeje Berčíka přijet rychlá záchranná služba. Utkání bylo následně na deset minut přerušeno.

Fotbalové divizní derby v Kvasicích přineslo výhru Skaštic 2:1, mnoho emocí a zranění. | Video: Zapletal Mojmír

„Oba momenty hrubě ovlivnily zápas! Při prvním situaci jsme inkasovali dvě sporné žluté karty a šli do deseti. Vše vygradovalo po necelé hodině hry, kdy Berčík inkasoval loktem do hlavy, ale tento likvidační zákrok byl oceněn jen žlutou kartou! Cítíme obrovskou hořkost, mladý sudí do utkání vstoupil až příliš, nezvládl jej,“ vysvětlil důvody protestu Chytrý.

Moc dobře přitom vědí, že na výsledku, porážce 1:2 už nic nezmění! „To je nám jasné. Chceme ale upozornit na chyby a hlavně předejít podobnému tendenčnímu řízení. Chceme, aby nás sudí nebrali jako nováčka, aby utkání probíhaly normálně!“ zdůraznil trenér Kvasic.

A jak je na tom zdravotně zraněný a sanitkou odvezený obránce fotbalistů Kvasic Ondřej Berčík? „V sobotu večer podstoupil vyšetření, sono s podezřením na otřes mozku. Ze soboty na neděli zůstal na pozorování v nemocnici. Snad zákrok nebude mít následky. Celá kabina je s Ondrou, držíme mu palce a věříme v co nejrychlejší návrat na hřiště,“ vzkázal Vlastimil Chytrý.

Jak utkání viděli trenéři obou týmů?

Vlastimil Chytrý, trenér Kvasic:

„Hosté s jasnou obrannou taktikou čekali na naši klasickou hru, že je budeme přehrávat. Proto zaparkovali autobus před vlastní šestnáctkou a čekali jen na brejky.

Naopak já viděl v prvních 25 minutách na klucích něco, co u nich neznám – nervozitu! V úvodu si nedokázali poradit s obrannou taktikou soupeře. Navíc jsme po chybě inkasovali, což nás ale paradoxně nakoplo. Začali být aktivnější a Sigmund zahodil tutovku, když neproměnil své sólo. Po následném vyloučení začali kluci již hrát zcela bez nervů, soupeř dál stál ve velkém vápně. Škoda jen, že ze všech možností jsme dokázali jen snížit. Závěrečný tlak i díky devíti nastaveným minutám byl velký, ale vyrovnání nepřineslo.“

Roman Číhal, trenér Skaštic:

„Zápas byl spíše bojovný, o hlavách, větší chuti, krásný fotbal to nebyl. Místy to bylo opravdu zbytečně vyhrocené, místy se více hádalo, než hrál fotbal.

Základem byla disciplína, soustředění se jen na sebe. V úvodu jsme zbytečně na můj vkus až příliš drželi vzadu, až po zjednodušení hry, přechodové fáze se nám po ose Motal – Konečník podařilo skórovat.

Domácí pak po nerozvážnosti mladého obránce a dvou rychlých žlutých kartách šli do oslabení, i přesto měli do přestávky hned dvě tři možnosti vyrovnat.

Po přestávce se nám podařilo zvýšit na 2:0. Po dobré kombinaci, a dvěma přihrávkami přes osu se míč dostal k Menšíkovi, který lišácky míč uklidil. Po tomto gólu jsme si myslel, že duel v pohodě dohrajeme, ale přišla po našem faulu penalta a závěr byl opět dramatický. Naštěstí jsme vše zvládli a bereme všechny body. Snad nás nakopnou a i nyní doma se Slavičínem potvrdíme dobrý výkon.“

KVASICE – SKAŠTICE 1:2 (0:1)

Branky: 79. z pen. Zapletal – 20. Konečník, 70. Menšík.