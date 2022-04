Jeho svěřenci přitom nepřijeli do Všechovic vůbec hrát nějakého zanďoura.

„To rozhodně ne! Presovali jsme soupeře, žádnou větší rozehrávku jsme mu nedovolili. Týmu hodně pomohl úvodní gól po pěkném prostrčení a chladné hlavě v zakončení Konečníka. Třetí trefa z brejku chvíli po přestávce definitivně zlomila odpor Všechovic,“ vycítil kouč, jehož výběr čeká ve středu domácí dohrávka s HFK Olomouc.

Spoléhat tak Skaštičtí budou opět na svého ostrostřelce Konečníka.

„Má to hodně těžké, o to větší radost máme z jeho posledních střeleckých úspěchů. A co jej bude nedělní nadílka stát v kabině? Normálně je to litr slivovice, ale Zdeňa říkal, že už toho nanosil hodně a moc se k tomu nemá. My ho ale určitě zkasírujeme,“ směje se Lukáš Motal.

VŠECHOVICE - SKAŠTICE 0:3 (0:2)

Branky: 24., 36, a 54. Konečník. Rozhodčí: Kostelník, 150 diváků.