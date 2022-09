Duel o pomyslných šest bodů se ale nevyvíjel tak jednoznačně, jak ukazuje výsledek. „Opět jsem musel pozpřeházet posty, nebylo to komfortní. Kluci to ale uchopili za správný konec, třebaže hra nebyla ideální,“ přiznal trenér, stejně jako fakt, že jeho výběru pomohlo vedení z penalty.

„Vypracoval ji skvělý Mlýnek, Kovář ji proměnil. Poté se začalo více hrát na obou stranách, hra se otevřela. Odměněni jsme byli ale my, přesněji Bahounek,“ nešetřil chválou Skácel.

Domácí chuť a touha vyhrát pokračovala i po přestávce.

„Po hodině hry a standardce se prosadil hlavou Miklík. Kvalitní soupeř prakticky neměl vyložené šance, naopak my měli další tři čtyři možnosti skóre ještě vylepšit. Všechovice jsme tentokrát přebojovali, dnes to bylo spíše o snaze a vůli než fotbalovosti. Za to nás fotbalový pánbůh odměnil,“ dodal Alois Skácel.

SFK HOLEŠOV - VŠECHOVICE 3:0 (2:0)

Branky: 24. Kovář (pen.), 41. Bahounek, 60. Miklík. Rozhodčí: Krondráf, 300 diváků.