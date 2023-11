Pohotový kanonýr Miklovič využil zaváhání skaštického gólmana a zblízka uklidil balon do sítě. Pro slovenského bombarďáka lahůdka, dárek na zlatém podnose.

Favorit se po vedoucí brance uklidnil a duel 14. kole dovedl k výhře 2:0.

„První gól jde za mnou. Budu si ho vyčítat, protože nebýt této branky, kdo ví, jak by utkání nakonec dopadlo," přemítal po prohraném duelu smutný Vrba.

Celek z Kroměřížska mohl na půdě favorita při troše štěstí urvat bod. Stoper Glozyga ale hlavičkoval po standardní situaci pouze do tyče a pak už se na Vrbu valil jeden útok za druhým.

„Je to škoda. Místo toho, aby to bylo 1:1, tak jsme dostali druhou branku a pak už to bylo těžké otáčet," říká.

Na Zelničkách to byl v neděli hlavně boj. Dopolední déšť hřiště rozbahnil, kombinovat se na něm moc nedalo. Hráči klouzali, balon zvláštně odskakoval.

„Moc fotbalu tam nebylo, o to víc nás mrzí, že jsme prohráli," smutnil Vrba.

Skaštice podlehly Strání, soupeře vedl trenér nový trenér Kroměříže

Skaštice odolávaly téměř hodinu. Na protivníka byli dobře nachystaní, eliminovali jeho hlavní zbraně. S přehledem odvraceli dlouhé auty i rohové kopy.

„Paradoxně jsme z toho gól nedostali," těší Vrbu.

Hosté i tak odjeli ze Zelniček s prázdnou a v tabulce divize E klesli před závěrečným podzimním zápasem na třinácté místo.

„Jsme trošku zklamaní. Čekali jsme lepší umístění i výsledky, alespoň máme v zimě na čem pracovat. Do posledního utkání se Šternberkem musíme dát všechno, abychom urvali tři body a trošku se posunuli, protože spodek se na nás začíná dotahovat," všímá se.

Zdroj: Libor Kopl

Zatímco Skaštice se krčí v dolní polovině tabulky, nováček ze Strání je v čele, což ale není úplné překvapení. „Tady jsou finance, kvalitní hráči. Svoji výkonnost potvrzovali celou podzimní část, k prvnímu místu jim gratuluji," uvedl Vrba.

Nedělní duel přinesl i pikantní střet dvou trenérů, kteří nedávno změnili působiště. Zatímco hrající kouč Skaštic Lukáš Motal, který působil i v Kroměříži, zamířil společně s trenérem Červenkou do ligového Zlína, v Hanácké Slavii jej nahradil právě kouč Strání Martin Onda.

Oba trenéři se potkali v neděli na Zelničkách, den předtím si ale plnili klubové povinnosti u profesionálních klubů.

„S Montym to máme domluvené, že když nebude ve Zlíně, tak nám vypomůže. Podobné to nyní je asi i ve Strání, ale moc jsme to s kluky neřešili, protože v Kroměříži je teprve krátce," dodal Vrba.