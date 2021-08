Svěřenci Martina Malíka se o účasti ve čtvrté nejvyšší fotbalové soutěži u nás dozvěděli až v polovině června, na oslavy se tak ani pořádně nedostalo. „Na Rusavě jsme měli soustředění, kde jsme to nějak spojili, dali pivo, grilovačku. Teď se to ale docela valí, každý víkend je zápas. Oslavíme na to až na zahájené, popřípadě na zakončené,“ usmívá se zkušený brankář.

Holešov po neúspěšném ročním působení v divizi v sezoně 2016/2017 další čtyři ročníky strávil v krajském přeboru. V předminulém nedokončeném ročníku skončil třetí, naposledy po nedohraném podzimu obsadil druhé místo. „Bylo to takové čekání, nečekání. V podstatě každý rok jsme vyhlašovali, že chceme hrát nahoře. Poslední dva roky se nám to dařilo, s Luhačkami jsme se bili, vše k tomu směřovalo. Kdyby se vše odehrálo, tak bychom byli schopni to úspěšně dohrát do konce,“ domnívá se Janulík, který se svým týmem na první Luhačovice ztrácel pouhé tři body.

Nyní se však už musí pořádně soustředit na divizi, která pro holešovské fotbalisty začíná v sobotu 7. srpna na domácím hřišti proti Bzenci. „Na soutěž se už hodně těšíme. Věříme, že se na ni adekvátně připravíme a budeme hrát důstojně. Víme, do čeho jdeme. Máme na to tady ideální areál a prostředí.“

Bývalý brankář Kroměříže nebo Spartaku Hulín se vyšší soutěže osobně už nemůže dočkat. „Všude to máme kousek, snad šest týmů je v okolí 30 kilometrů,“ pochvaluje si.

„Pochopitelně se už jedná o vyšší úroveň, budeme nastupovat na kvalitnějších hřištích. Navíc se už těším do Všechovic, mám to tam kousek od rodiny,“ spatřuje další výhodu v Divizi E.

Radek Janalík by jako brankář rozdíl jedné soutěže pocítit až tolik nemusel, s čímž však osobně úplně nesouhlasím. „Myslím si, že rozdíl poznat půjde. Rozhodně je to rychlejší a důraznější, budu muset přepnout do jiného módu,“ uvědomuje si.

V Holešově působí od léta 2014, nejen díky tomu by měl být jednou z důležitých postav mužstva. „Asi by to na mě stát mělo, nějaké zkušenosti jsem už posbíral. Doufám, že klukům v zápasech pomůžu,“ přeje si Janalík, který by s mužstvem rád pobýval okolo osmé pozici Divize E.

„Mohli bychom hrát střed tabulky, především musíme chytnout začátek,“ uvědomuje si důležitost úspěšného startu do nového ročníku čtvrté nejvyšší soutěže.

„Když dobře zvládneme začátek, tak na tom budeme psychicky ideálně a půjde nám to. Mančaft máme konkurenceschopný, starají se o nás kvalitně. Věřím, že budeme hrát důstojnou roli,“ uzavírá Radek Janalík.