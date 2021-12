„Přízeň fanoušků nás samozřejmě těší, o to víc nás mrzí, že se nyní kvůli omezením nemůžeme potkávat na stadionu ve větších počtech,“ říká tiskový mluvčí fotbalového klubu z Uherského Hradiště Marek Jurák. „Možná to má ale souvislost i s tím, že se nám aktuálně daří na čele pořádně prohánět pražské velkokluby a Plzeň,“ poznamenal.

V unikátní anketě Deníku mohli fotbaloví fanoušci hodnotit svoje sympatie k jednotlivým klubům na stejné škále, jako se známkuje ve škole. Jednička vyjadřovala největší přízeň, pětka naopak nejsilnější antipatie. Zatímco nejlepší známku 2,44 si odneslo právě Slovácko, na opačném konci žebříčku se umístila Příbram s hodnocením 3,64. Skončila před Plzní (3,52) a Spartou (3,45).

V případě oblíbenosti Slovácka je jedinou výjimkou pohled fanoušků regionálního rivala ze Zlína. Vzájemná rivalita je zde sice patrná, ale nikoliv jako v případě pražských „S“ či dalších velkoklubů jako Plzně či ostravského Baníku.

„Mezi běžnými příznivci Slovácka a Fastavu je rivalita normální, zdravá,“ cítí šéf zlínského fotbalového klubu Fastav Leoš Gojš, stejně jako za protistranu Jurák. „Až na nejtvrdší jádro příznivců obou klubů panuje mezi oběma tábory respekt, stejně jako rivalita a zdravá soutěživost. Každé derby má vždy správný náboj, nikdy však zášť,“ shodují se.

Zlínský Fastav skončil v sympatičnosti klubů na 10. místě, v lepší polovině ankety. „Musíme být spokojení. Je to mimo jiné odraz naší práce s fanoušky, napříč. Snažíme se s nimi maximálně komunikovat, nyní v době covidových opatření pro ně hledáme různé výhody a pro naše nejvěrnější bonusy, mimo jiné i permanentky za nula,“ poznamenal ředitel „ševců“.

Největší antipatie fandů panují suverénně směrem k druholigové Příbami. „Co na to mám říct? Je to názor fanoušků, s tím se nedá nic dělat. Beru to jako fakt, který jste mi sdělili. My asi nemáme schopnost to nějak ovlivnit,“ krčil rameny prezident příbramského klubu Jaroslav Starka.

Ten si sám uvědomuje, že jistou roli v pohledu fanoušků na klub může hrát i jeho osoba. „Důvodů může být spousta. Může to být kvůli mně, kvůli tomu, jak se o nás píše… Vždycky za vším hledej novináře. Ti vám dělají dobrou nebo špatnou pověst a vy s tím nemůžete nic dělat,“ uvedl Starka.

Shoduje se s ním i dlouholetý hráč Příbrami Jaroslav Tregler. „Nevím, čím to je. Asi mají fanoušci nějaký názor na pana Starku, jinak nevím, proč bychom měli být v největší nemilosti,“ prohlásil.

Prezident příbramského klubu je totiž značně kontroverzní osobou. Zajímá se o něj policejní útvar pro boj s organizovaným zločinem a v minulosti byl i obviněný ze dvou únosů. Policie mu však nikdy nic neprokázala,“ zdůraznil.

„My se můžeme snažit vylepšit image, ale asi to nemá moc velkou cenu. Když se udělá chyba pro Příbram, tak jsou toho plné noviny. Když se udělá chyba pro některý z lepších a bohatších klubů, tak je to v pořádku,“ doplnil.

Lepšímu vnímání klubu mezi fotbalovými příznivci nepomohla ani nedávná aféra, která se prohnala médii a sociálními sítěmi. Na oficiálních kanálech klubu se objevilo video, ve kterém se hráči vyjadřovali nelichotivě o ženském fotbale. „Není to asi úplně sport pro holky, spíš by se měly věnovat víc plotně,“ zaznělo například v anketě.

„Video bylo dost nešťastné. Vzhledem k tomu, v jaké jsme situaci, to bylo špatně. Hrajeme špatně, kluci by se měli zaměřit spíš na sebe než na ženský fotbal,“ vrátil se k danému videu Starka. „Video nám asi uškodilo. Kluci vyjádřili svůj názor, ale bylo to špatně řečené. Chtěli to zlehčit a použít nadsázku, ale nebylo to úplně správné,“ doplnil Tregler.

Z ANKETY FANOUŠKŮ



Nejsympatičtější klub (známkování jako ve škole – 1. nejlepší): 1. FC Slovácko 2,44, 2. Bohemians Praha 2,78, 3. Pardubice 2,80, … 10. Fastav Zlín

Komu nejvíce fandí: 1. Sparta Praha, 2. Slavia Praha, 3. Plzeň, 4. Baník Ostrava, ….6. Slovácko, 14. Fastav Zlín.

Fanoušci 1. FC Slovácka mají vztah:

Nejhorší k: 1. Příbrami, 2. Spartě Praha, 3. Fastavu Zlín.

Nejlepší k: 1. Olomouci, 2. B. Ostrava, 3. Bohemians.

Fanoušci Fastavu Zlín mají vztah:

Nejhorší k : 1. Příbrami, 2. Spartě Praha, 3. Plzni, …. 7. Slovácku.

Nejlepší k : 1. Bohemians, 2. Slavii Praha, 3. Olomouci.