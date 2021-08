Domácí ale nezvládli penaltovou loterii, s MOL Cupem se rozloučili stejně jako loni po dlouhé a dramatické bitvě ve druhém kole.

„Pro nás to skončilo smutně, ale vůbec se nemáme za co stydět,“ ví dobře otrokovický rodák.

I když Hanácká Slavie byla blizoučku velkému úspěchu, nakonec Zbrojovku nedorazila. Domácí zahodili tři penalty, soupeř jen dvě, i proto jde dál. Kroměřížští ale neodcházeli z trávníku nijak zvlášť smutní.

„Zklamání to není,“ říká Houser. „My jsme odehráli výborných sto dvacet minut. S kluky jsme to odmakali, pak už to byla loterie. Na penalty jsme se šli pobavit,“ tvrdí.

Zatímco výkon třetiligisty fanoušci odměnili potleskem, od Brna většina diváků čekala víc. Favorit na slušně zaplněném stadionu v Obvodové ulici nijak nezářil. Dominoval jen v úvodu, v některých momentech měl i kus štěstí.

„Pohárové zápasy nemají favorita. Hlavně když kluby z nižších soutěží hrají doma,“ míní. „Je těžké se na to připravit, přepnut hlavy. Oni mají soupeře z druhých lig, najednou jedou k týmu z MSFL,“ připomíná.

Brno ale i bez mazáků Zavadila a Řezníčka vstoupilo do zápasu dobře. Po hlavičce Hladíka brzy vedlo, ale o náskok ještě v první půli přišlo a pak se víceméně trápilo. „Byli zaskočení tím, jak jsme odpověděli na 1:1. Celkově jsme byli Zbrojovce vyrovnaným soupeřem,“ je přesvědčený.

Zatáček ale nebyl ze strany Hanáků povedený. „To je tak vždycky. Když přijede ligový mančaft, jsme zakřiknutí, lehce nervózní,“ uvědomuje si.

Sešívané nakopla ukázková rána Červenky po precizně zahraném rohu. Na konci první půle se do toho domácí dostali. „V tu chvíli to z nás spadlo a druhou půli jsme byli i lepší,“ míní.

Prodloužení už bylo vyrovnané. Vyhrát mohly oba týmy. „My jsme měli náznaky šancí, oni taky hrozili. Diváci se museli bavit, pro ně to byl výborný zápas,“ prohlásil.

Rozhodnuto už ale mohlo být po devadesáti minutách. Kdyby sudí uznali dorážku Surynka, slavila by Kroměříž. Jenž zdvižený praporek asistenta rozhodčího Hájka euforii rázně utnul. „Musím se na to podívat na videu. Asi to ofsajd byl,“ připouští Houser.

Odchovanec Baťova v kariéře prošel Zlínem, odkud se přesunul na sever Čech. Hrál v Jablonci i Varnsdorfu, loni v létě se ale vrátil na Moravu, nastupuje za Kroměříž. „S kluky máme dobrou partu. Chceme každý zápas vyhrát. Toto byl můj nejhezčí pohárový duel,“ dodává na závěr.