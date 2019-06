Trenér Hanáků Bronislav Červenka byl po sobotním zápase hodně zklamaný.

„Kdybychom poslední utkání zvládli, bylo by hodnocení samozřejmě pozitivnější. Nechci naši práci v celém roce nijak devalvovat, každopádně porážka je kaňka na celé sezoně,“ ví Červenka, který bral nepříznivý výsledek i špatný výkon mužstva částečně na sebe. „Dávám si to za vinu. Myslel jsem si, že to utkání zvládneme i při několika absencích. Bohužel výkon celého týmu byl špatný,“ štve Červenku.

Domácí kouč proti Vrchovině postrádal zraněného Zavadila, vykartovaného kapitána Matouška i záložníka Motala, který byl na svatbě sestry.

Hanákům proti ohroženému soupeři nechyběly pouze opory, ale i motivace. „Myslel jsem si, že ji kluci budou mít, bohužel se tak nestalo. Prospali jsme začátek a nechali jsme si dát branku. V tom velkém vedru se výsledek těžko otáčel. Navíc jsme většinu druhé půle hráli v deseti,“ připomíná Červenka.

Favoritovi to nešlo od začátku, čehož bojovnější hosté dokonale využili. Odvážnou Vrchovinu nasměroval za výhrou i záchranou kanonýr Duba, který se prosadil ve 13. minutě.

Hanáci mohli srovnat, ale Silný svůj samostatný únik zakončil jen slabou střelou a hlavička Jelečka šla těsně vedle. Na druhé straně zakončoval těsně mimo Michal Skalník.

Celek z Nového Města na Moravě byl dál nebezpečnější. Duba svůj únik po kličce Šmerdovi zakončil prudkou ránou, kterou Jícha chytil, ale ve 36. minutě už to bylo 0:2. Cupáka obral o míč Matulka a svůj únik nekompromisně zavěsil střelou do sítě.

Hanáky z letargie neprobrala ani přestávka. Krátce po změně stran zasadil Kroměříži třetí ránu Duba, jenž se trefil po sporně odpískaném trestném kopu.

Domácí začali hrát až za stavu 0:3. Nejprve se prosadil Masař, vzápětí skóroval i Silný.

Snahu Kroměříže o vyrovnání však zhatila 60. minuta, kdy rozhodčí Popelák za kopnutí do ležícího protihráče vyloučil střídajícího stopera Dvořáka.

Vrchovina přesilovku zužitkovala okamžitě. Po standardní situaci a velkém závaru Michal Skalník dotlačil míč za brankovou čáru. Neškodní Hanáci kromě střely Krhuta už nic nevymysleli.

Zatímco Vrchovina po překvapivé výhře 4:2 slavila na Hané záchranu MSFL, domácí borci rozdýchávali nečekaný kolaps. „Se sezonou jsem celkem spokojený, ale poslední zápas mě zklamal, což je škoda,“ dodal Červenka.

Fortuna MSFL, 29. kolo

SK Hanácká Slavia Kroměříž – SFK Vrchovina 2:4 (0:2)

Branky: 52. Tomáš Masař, 56. Jan Silný – 13. a 47. Tomáš Duba, 36. Radek Matulka, 62. Michal Skalník

Rozhodčí: Popelák – Vostřejž, Marek (Hrůza)

Červená karta: 60. Adam Dvořák (Kroměříž)

Diváci: 212

Kroměříž: Jícha - Krhut, Šmerda, Masař, Jeleček - Marchuk (59. Mlčoch), Chytil (52. Dvořák), Cupák, Okleštěk - Kovář, Silný (78. Krejčíř).

Vrchovina: Šmída – Smetana, Batelka, Vašíček, Michal, Svoboda (84. Bača), K. Skalník, Zbytovský, Duba, Matulka (78. Wolker), M. Skalník (87. Švanda).