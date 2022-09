MSFL, vložené 17. kolo -

SK HANÁCKÁ SLAVIA KROMĚŘÍŽ – ČSK UHERSKÝ BROD 3:2 (3:1).

Branky: 9. T. Machálek, 14. Surynek, 45. Cupák – 16. a 52. Josefík. Rozhodčí: Bělák - Ogrodník, Poláček (Březáček). Žluté karty: Vyhlíd - J Michalec, Tkadlec, Lorenc, Strachoň, Josefík, Leskovjan. Diváci: 285.

Kroměříž: Dostál – Vyhlíd, Zavadil, Tiahlo, Jeleček – Mlčoch (62. Jambor), Matoušek, Cupák, T. Machálek (62. Sedlák) – Surynek (73. J. Novotný), Chwaszcz (66. Votava). Trenér: Červenka.

Uherský Brod: Somberg – Švrček (80. Sedláček), Tkadlec, Lorenc, Strachoň – J. Michalec, Nevařil, Venený (80. Gettler), Leskovjan (71. Masař), M. Michalec (46. Šmatelka) - Josefík. Trenér: Pazdera.

Krajského rivala po zbytečně nervózním souboji chválil. „Uherský Brod se snažil, hrál dobře, s nasazením, agresivně. Poctivě nás dostupoval, tlačil nás. Jenom škoda, že padlo tolik žlutých karet a bylo to zbytečně nervózní. Přitom vztahy mezi kluby jsou normální. Na mě to bylo až moc zběsilé a vyhecované,“ prohlásil.

Hostům k dalším bodům nestačily ani dvě trefy kapitána Josefíka. „Vstup do utkání byl z naší strany katastrofální. Na začátku jsme byli všude pozdě. Kluci byli bojácní, nevěřili si, měli hlavy dole. Přišlo mi, jakoby myšlenkami byli někde jinde. Pomalu to vypadalo, že jsme na ručník, což bylo jedno velké negativum utkání. Na druhé straně náš výkon za stavu 2:1 vyletěl o 360 stupňů nahoru, úplně se to obrátilo. Kluci makali, dřeli. Mě těší, že jsme nezalezli a hráli v Kroměříži fotbal. Chtěli jsme si to se soupeřem, který byl o ten jeden gól lepší, rozdat,“ uvedl hostující trenér Lukáš Pazdera.

Porážku Uherského Brodu neodvrátil ani Tomáš Masař. Pětadvacetiletý záložník se k fotbalu vrátil po dlouhé pauze, na Slovácko přišel právě z Kroměříže. „Působí jako fitness tým a u nás měl na starosti kondiční věci, sílu. To bylo to, proč k nám začal jezdit. Samozřejmě jsme věděli o jeho minulosti, že prošel Zlínem, hrával druhou i třetí ligu. Postupně se s námi začal zapojovat a minulý týden se stal naším hráčem,“ popisuje Pazdera.

Masař si při premiéře v dresu ČSK připsal devatenáct minut. „Sice měl dlouhou pauzu. Rok a půl nehrál fotbal, takže sám ví, že musí ještě potrénovat, dostat se do herní pohody, ale má něco za sebou a určitě s ním počítáme,“ tvrdí Pazdera.

Úvod středečního utkání jednoznačně patřil Hanákům, kteří zahrozili hned ve 2. minutě, ale Mlčoch s Vyhlídem míč do hostující branky nedostali.

Skóre otevřel až Tomáš Machálek, jenž se prosadil po autovém vhazování. PO čtvrt hodině se přesně ke vzdálenější tyči prosadil Surynek a bylo to 2:0.

„Začátek byl dobrý. Do utkání jsme vstoupili velice dobře. Sice jsme první dvě šance nedali, pak jsme se ale prosadili a zápas měli pod kontrolou,“ pochvaloval si Červenka.

Jenž vzápětí se nedohodl brankář Dostál se stoperem Tiahlem a Josefík snížil na 2:1.

Následně měl na kopačce vyrovnání Jan Michalec. Šel sám na kroměřížského gólmana ale svůj únik nezakončil přesně.

„Postupem času jsme začali být silní na míči a hráli dobře. Byli tam pasáže, kdy jsme Kroměříž byli minimálně vyrovnaným soupeřem,“ říká Pazdera.

Hanáci po obdržené brance znejistěli, chvíli před přestávkou rivalovi odskočili na 3:1. Trefil se Cupák.

Broďané to nevzdávali. Naopak, dál se rvali. Naději na zvrat přiživil Josefík, hostující kapitán se prosadil zblízka hlavou a zase to bylo jenom o gól.

Favorit znejistěl, bál se o výsledek. Klid domácím nedodala ani penalta, kterou neproměnil stoper Zavadil. Gólman ČSK Somberg míč vytáhl na břevno.

Další šance na zvýšení náskoku promarnili Matoušek, Chwaszcz i střídající Votava. „Čtvrtým gólem bychom se uklidnili, ale jelikož jsme ho nedali, strachovali jsme se až do konce,“ přiznal Červenka.

Hosty nepoznamenala ani branka do šatny na 3:1. „Ve druhém poločase jsme dostali soupeře pod tlak. Otevřeli jsme obranu, Kroměříž měla šance na zvýšení náskoku, ale nic nedohrála, proto bylo utkání až do konce otevřené, na vážkách,“ dodal Pazdera.

Jeho tým v sobotu hostí Vrchovinu. Kroměříž čeká v neděli dopoledne duel ve Znojmě.