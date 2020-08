„Čekal jsem, že to bude bojovný zápas o jednom gólu. Soupeř podle očekávání dobře bránil, dostupoval nás. Hrozil z brejků a standardních situací. Bylo těžké se utrhnout. My jsme ve finální fázi byli nepřesní, žádnou akci jsme nedotáhli. Taky dokáži ale pochopit, že v tom horkém počasí to nemůže až tak ostré,“ uvedl hostující trenér Bronislav Červenka.

Remízu bral také Martin Onda. „Výsledek odpovídá,“ souhlasí staronový kouč Uherského Brodu.

„My jsme hráli, jak jsme chtěli. Nechali jsme soupeře vzadu rozehrávat, to nám vůbec nevadilo. V tomto horku nemělo cenu se vysilovat. Na to, že jsme hráli proti favoritovi soutěže, který má postupové ambice, tak jsme jejich akce ubránili celkem dobře. Žádné velké šance hosté neměli. Možná jsme dokonce my měli výraznější situaci na vstřelení branky,“ přidává.

Jediný pořádný vzruch přišel až v samotném závěru sobotního utkání.

Nejprve rozhodčí přehlédli faul na střídajícího Kelíška, vzápětí přišla strkanice několika hráčů a následně zbytečné oplácení. Po úderu loktem do krku musel v 90. minutě ze hřiště domácí stoper Košák, který v nepřerušené hře sejmul kroměřížského kapitána Matouška a byl vyloučen.

Emoce plály na Orelském stadionu i po závěrečném hvizdu. „Z konce utkání jsem rozčarovaný. Místo toho, abychom kopali pěknou standardku, tak přijdeme o hráče,“ čílil se Onda

Koncovka střetnutí ho pořádně nadzvedla.

„Kdyby rozhodčí pískli jednoznačný faul, nedošlo by k dalším věcem. Nelíbí se mi to a nechápu, proč k tomu vůbec dochází, vždyť situace byly viditelné,“ kroutil hlavou zkušený trenér. Terčem nadávek diváků se stal hlavně asistent rozhodčího Líkař.

„Měl to na pár metrů. Pak mu signalizuji střídání a on se na mě usmívá. Prý mě neslyšel. Předtím mi ale rozuměl velmi dobře,“ zlobil se Onda.

Hanáci zůstali v klidu. „Emoce byly jenom u domácích, šly mimo nás,“ pousmál se Červenka.

„Podle mě je ale zbytečné vztekat se na rozhodčího kvůli jednomu nepísknutému faulu. Takto to hrotit je divné. Podle mě to bylo stejné na obě strany,“ míní Červenka.

Přitom většina utkání byla klidná. Na trávníku se toho ve velkém vedru až tolik nedělo. Boj mezi šestnáctkami v první půli narušily jen standardní situace. Ani jeden z týmů si jimi ale nepomohl. Oba celky je kopaly až na výjimky špatně. Hanáci zahrávali v úvodní části tři trestné kopy, žádný ale nového gólmana Brodu Jíchu neohrozil.

Pokus Masaře byl slabý, střela Votavy šla stejně jako pokus Fládra nad.

Ve druhé půli zahrozili také Broďané, ale Josefík ve výhodné pozici zakončoval mimo. Na druhé straně se neujaly ani pokusy střídajícího Kováře.

„Kluky musím pochválit za to, co předvedli. Ideální by bylo kdybychom vstřelili nějakou branku, což se nepovedlo,“ posteskl si Onda.

Za čisté konto chválil i nového gólmana Filipa Jíchu. Čtyřiadvacetiletý gólman s novým týmem absolvoval jediný trénink, přesto neudělal chybu a při své premiéře vychytal nulu.

„Kluci ale dobře bránili, pomohli mu,“ připomněl bezchybnou defenzivu Onda.

Gólman Dostál, který odešel z Brodu právě do Kroměříže, se na hřiště nedostal. „Neuvažoval jsem o tom, že bych ho postavil,“ přiznal Červenka.

„Je u nás krátce, odchytal snad jenom dva poločasy. Jeho čas ale přijde. Máme dva kvalitní gól,many, takže šanci dostanou oba,“ tvrdí kroměřížský trenér.

Žádnou jinou posilu ale Hanáci v létě nepřivedli. Mladík Russmann dal přednost Frýdku-Místku, další vytipované hráče pobralo Blansko a Prostějov.

„Klukům se nedivím, že šli radši do druhé ligy. My si musíme poradit sami,“ ví dobře Červenka. „Sezona bude těžká, ale budeme hrát co nejlíp,“ slibuje fanouškům.

Broďané krajskému rivalovi přejí postup. „Ať se Kroměříži daří a vyhrává. Ať v regionu máme druhou ligu,“ dodal Onda.

MSFL, 1. kolo -

ČSK Uherský Brod – SK Hanácká Slavia Kroměříž 0:0

Rozhodčí: Marek – Líkař, Vostřejž (Kordula)

Žluté karty: Švrček, Šmatelka, Kopilec, David – Masař, Matoušek

Červená karta: 90. Košák (Uherský Brod)

Diváci: 314

Uherský Brod: Jícha – Flasar, Vrága, Košák, Nevařil – Kopilec (86. Kelíšek), R. David, Malenovský, Mančík (59. Švrček) – Josefík (75. Šmatelka) – Váňa (77. Janša). Trenér: Onda.

Kroměříž: Kofroň – Matoušek, Zavadil, Tiahlo, Fládr – Machálek (87. Mlčoch), Cupák, Pančochář (61. Plecitý), Červenka (82. Vyhlíd) – Masař, Votava (61. Kovář). Trenér: B. Červenka.