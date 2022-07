„Byla to trošku haluz,“ culil se po výhře 3:1 šťastný střelec.

„Moc místa tam nebylo. Ani jsem nemířil, spíš zavřel oči a práskl do toho. Jsem rád, že to tam padlo,“ líčí spokojeně.

Vytiska je paradoxně nejlepším střelcem Hanáků v letní přípravě. Dvakrát se nikdo netrefil. Přitom vytáhlý mladík žádným kanonýrem není.

Vždyť v dorostu hrával krajního obránce! „Na jaře jsem moc gólů nedal, proto jsem rád, že se mi teď daří. Snad to takto půjde dál,“ přeje si.

Vytiska zatím z přechod z mládeže do mužů zvládá slušně. V zápasech si počíná slušně i na trénincích stíhá. „Je to náročné, protože nabíráme hlavně kondici, objem. Všichni ale víme, že když to zvládneme, budeme dobře připravení na soutěž. Snad to potvrdíme i v MSFL a konečně postoupíme do druhé ligy,“ prohlásil.

Zda se v kádru udrží, zatím není jisté. Ve hře je více variant. Hostování v jiném klubu či přesun do béčka, které postoupilo do I. B třídy.

„Bylo by to pro mě zklamání, proto se snažím makat, v mužstvu se udržet. Uvidíme co bude za dva týdny, jak začnou mistrovské zápasy,“ uvedl.

Vytiska patří mezi odchovance Kroměříže. Do Hanácké Slavie se vrátil v zimě právě ze Slovácka, kde působil tři roky. „Chtěl jsem pomoct zachránit dorosteneckou soutěž, což se nám bohužel o dva body nepovedlo. Taky mám motivaci dostat se do mužů. Přece jenom je tady větší šance než ve Slovácku,“ míní.

I kvůli předcházejícímu angažmá si středeční duel s kamarády a bývalými spoluhráči užil. Motivaci ukázat se měl velkou, po výhře 3:1 si je ale někdejší parťáky nijak nedobíral. Po zápase stihli před odchodem do šatny jen krátce pokecat. „Bylo to v pohodě. Jsme kamarádi, doteď si píšeme,“ říká.

Zápas se mu hodnotil dobře. „Utkání se nám povedlo herně i výsledkově. Samozřejmě obdržený gól nás mrzí, ale jsme v kondiční fázi přípravy a všichni to poctivě odmakali. Jsem rád, že jsme vyhráli,“ přiznal.

Nyní ale Hanáky čekají soupeři jiného kalibru. Už v pátek se na stadionu Jožky Silného představí ligový nováček z Brna, v neděli dopoledne zase sešívaní vyrazí do Slezska, kde se postaví druholigové Opavě.

„Na oba zápasy se moc těším. Snad dostanu šanci a zahraji si poločas třeba jako se Slováckem B,“ doufá mladík.