Jednadvacetiletý středopolař se prosadil po protiútoku a parádním dlouhém pasu Patrika Červenky. „Na mně už bylo, jak to vyřeším. Ale míč mi krásně skočil a já to z voleje trefil,“ líčí odchovanec Sokola Němčice. Z gólu měl velkou radost, ještě víc si ale užíval triumfu nad jihomoravským rivalem. „Tři body jsou pro nás důležité,“ ví dobře.

Výkon ale nebyl optimální, že?

Ano, je to pravda. Náš výkon nebyl optimální, hra nebyla podle představ, ale jsme rádi, že jsme to zvládli za tři body a podařil se nám vstup do nového ročníku.

Projevila se na vás dlouhá pauza nebo vám nohy svazovala spíš nervozita a zodpovědnost?

Myslím si, že ani jedno. My jsme se na zápas těšili, bohužel nám tam v některých situacích chyběl krok nebo jsme špatně řešili některé situace. Ale já věřím, že tohle se v dalších zápasech zlepší.

Jaké to bylo nastoupit do mistrovského utkání po tak dlouhé době? Bylo to jiné než přípravný zápas?

Bylo to samozřejmě jiné, protože tlak v klubu, jako je Kroměříž, prostě je. Hanácká Slavia má ambice. I my chceme hrát zase nahoře. Myslím si, že tým máme dost kvalitní na to, abychom se se sezonou poprali a cíle splnili.

Věříte, že o postup do druhé ligy můžete bojovat i bez posil?

Věřím, že na to máme. Jsem rád za to, jak to teď v Kroměříži funguje. Je tady skvělá parta, držíme při sobě. Jsme spolu už dlouho. Myslím, že si to sedlo a popereme se o to.

Co říkáte na výkon Znojma? Bude hrát v MSFL nahoře?

Znojmo jsme viděli na videu. Tušili jsme, čím se chtějí prezentovat, což se potvrdilo. Hrálo fakt kombinační fotbal. Myslím si, že o záchranu bojovat nebudou, ale za námi je teprve první kolo, takže je nyní těžko říct, kdo jak na tom letos bude.

Měli jste po utkání sílu s kluky posedět, vítězný zápas rozebrat?

Po zápase se většinou zdržíme ve VIP. Kdo nikam nespěchá, chvíli zůstane. Tam si povykládáme, rozebereme to a až pak jedeme domů.

Jak vnímáte angažmá v Kroměříži? Láká vás vyšší soutěž, profesionální fotbal?

Nemám si na co stěžovat. V Kroměříži je zázemí na druholigové úrovni. Mezi sebou máme super vztahy, což je velmi důležité. Samozřejmě věřím, že bych se mohl prosadit i výš. To si ale tady myslí každý. (úsměv) Zdravé sebevědomí je ve sportu důležité, ale teď se hlavně soustředím na to, abychom uspěli s Kroměříží a splnili si naše cíle.