Splnili povinnost, získali všechny tři body, ale na hřišti poslední jihlavské rezervy se pořádně nadřeli. Fotbalisté Kroměříže o víkendu potvrdili výbornou bilanci z venkovních utkání, když v 9. kole MSFL zdolali béčko Vysočiny 2:1 a v tabulce třetí ligy se dostali před Hlučín na šesté místo. Hostům další triumf vystřelil útočník Adam Houser, který si v Jihlavě připsal premiérovou trefu v červenobílém dresu.

Fotbalisté Kroměříže (bíločervené dresy) zvítězili na hřišti béčka Jihlavy 2:1. | Foto: www.fcvysocina.cz

„Pro nás to bylo těžké utkání hlavně po psychické stránce. Věděli jsme, že domácí jsou v tabulce na nule a my jasní favorité. Nakonec to kluci zvládli. O ten jeden gól jsme asi byli lepší, ale Jihlavy je nám líto, protože má v sestavě šikovné kluky a za své výkony by si taky zasloužila už někde bodovat,“ říká asistent kroměřížského trenéra Ivo Světlík.