Hanáci rozhodli středeční duel dvěma brankami v prvním poločase, kdy nejprve po rohovém kopu zblízka uklidil balon do sítě pohotový Mlčoch, vzápětí se parádně z trestného kopu trefil Votava.

Po přestávce navíc přidal mladík Vytiska třetí gól. Hosté z Uherského Hradiště dokázali porážku jen zmírnit, když se po hezké akci prosadil dorážející Šlechta. Moc dalších šancí omlazená juniorka Slovácka neměla, naopak výhra Kroměříže mohla být ještě výraznější.

„Jsem spokojený. Nepamatuji si, kdy jsme si vytvořili šest vyložených šancí za poločas. Realizovat do gólu se nám však podařilo jenom dvě, což byla škoda. Jinak ale měl první poločas z naší strany velkou kvalita. Slovácko jsme přehrávali. Ve Druhé půli už přišlo deset nových hráčů. I když se s tím sžívali, byly tam dobré věci. Hosté už ale byli nebezpečnější, častěji drželi míč. I když se hra vyrovnala, vyhráli jsme zaslouženě,“ míní kroměřížský trenér Bronislav Červenka.

Podívejte se: Kroměříž v souboji třetiligových rivalů zdolala Slovácko B

Známý kouč postrádal jenom Cupáka a syna Patrika. „Snad se oba brzy zapojí do plného procesu,“ přeje si.

Druhý poločas proti Slovácku B odehráli Dan Jambor, zatím jediná letní posila sešívaných. Další noví hráči by měli teprve dorazit. „Uvidíme, co se nám podaří dotáhnout. Dva nebo tři kluci by ale měli přijít,“ přiznává Červenka.

Někteří by mohli nastoupit už ve víkendovém dvojzápase s ligovým Brnem a druholigovou Opavu.

„Máme před sebou těžké zápasy s výbornými soupeři. I když pro nás budou mít utkání hlavně kondiční charakter,“ dodává Červenka.