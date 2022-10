„Škoda, že jsme výsledek ještě navýšili, výhra mohla být výraznější, na druhé straně druhá půle nebyla z našeho pohledu optimální. Neproměněné šance a celkově výkon ale přičítám také těžkému terénu, na kterém síly docházejí daleko dřív. Tým, jenž chce tvořit a útočit to na něm má vždycky složitější,“ říká kroměřížský trenér Bronislav Červenka.

MSFL, 9. kolo -

SK HANÁCKÁ SLAVIA KROMĚŘÍŽ – FC VELKÉ MEZIŘÍČÍ 3:1 (2:0)

Branky: 21. Tomáš Matoušek, 42. Šimon Chwaszcz, 70. Tomáš Jeleček - 47. Antonín Plichta z penalty. Rozhodčí: Dorotík - Slabý, Řezníček (Peřina). Žlutá karta: Partl (Velké Meziříčí). Červená karta: 83. Bílý (Velké Meziříčí). Diváci: 223. Kroměříž: Dostál – Vyhlíd (84. Dočkal), Zavadil, Tiahlo, Jeleček – Jambor (66. Machálek), Matoušek (84. Novotný), Houser, Cupák, Sedlák (66. Plecitý) – Chwaszcz (75. Surynek). Trenér: Červenka.

Hanáci ale vstoupili do zápasu koncentrovaně, výborně. Hned v úvodních deseti minutách si vypracovali tři vyložené šance, žádnou z nich ale neproměnili.

„I tak jsme ale pořád ve hře dominovali, na těžkém terénu se dobře pohybovali i kombinovali. Bohužel na rozbitém trávníku míč poskakoval, ztěžoval nám kombinaci. I tak jsme si vypracovali dost zajímavých momentů a příležitostí. Soupeře jsme naopak kromě jedné šance do ničeho nepustili,“ uvedl Červenka.

Favorita poslal do vedení ve 21. minutě Matoušek, pojistku v závěru prvního poločasu přidal útočník Chwaszcz. Pro nejlepšího střelce MSFL to byla již devátá letošní branka.

„Kdyby to ale o přestávce bylo 3:0 nebo 4:0, bylo by to spravedlivější,“ míní kouč Hanáků.

Velké Meziříčí se ale po změně stran nadechlo a proměněnou penaltou Plichty utkání na chvíli zdramatizovalo.

„My jsme ale po inkasované brance dál hráli, snažili se. Měli jsme tam nějaké momenty, ze kterých jsme klidně mohli dát na 3:1. Bohužel produktivita momentálně není dobrá. Pořád na góly potřebujeme spoustu šancí,“ vadí Červenkovi.

Fotbalisty Kroměříže uklidnil v 70. minutě Jeleček. Krajní bek se trefil opět po týdnu. Hosté z Vysočiny ale závěr nevypustili. Naopak, po chybách a zbytečných ztrátách soupeře chodili do přečíslení, rychlých brejků, ale žádný z nich nedotáhli a proto si domů odvezli porážku 1:3.

Hanáckou Slavii už v pátek čeká derby v Otrokovicích.