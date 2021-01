„Bohužel se toho za dané situace moc dělat nedá, taková je prostě doba. Všechno je to na vodě, ale kluci se snaží, přistupují k tomu zodpovědně,“ váží si přístupu svěřenců kroměřížský trenér.

Také v Hanácké Slavii pečlivě dodržují všechna nařízení. Obejít příkazy si nikdo nedovolí. „Opravdu je všechno oddělené, kluci se nepotkávají,“ ujišťuje.

I ve složité době se však někdejší ligový fotbalista snaží najít cestu, jak hráčům zajistit pravidelný pohyb a udržet je v zápřahu. „Trénujeme individuálně nebo po dvojičkách. Když má někdo z kluků v týdnu čas, jde na hřiště nebo je v terénu. Takto prostě nyní fungujeme,“ hlásí.

Zatímco profesionální soutěže se na podzim dohrály a i na jaře budou byť s restrikcemi a bez diváků pokračovat, nad restartem MSFL visí velký otazník. Třetí liga má začít 21. února, současná vážná situace kolem koronaviru ale tomuto datu příliš nenahrává.

„Já pořád věřím, že je pořád dost času se připravit a dostat se do toho. Bez problémů by se to mohlo rozjet,“ zůstává Červenka optimistou.

Otázkou je, jak to bude s přípravnými zápasy. Momentálně se hrát nemůžou. „My jsme už na leden měli domluvené tři soupeře, ale jak to tak vypadá, nikdo nás na hřiště asi nepustí,“ tuší kouč Hanácké Slavie.

„Já ale přesto pořád pevně doufám, že to se zlepší a třeba už na konci ledna budeme moct sehrát nějaký přátelák a už fungovat v trošku normálním režimu,“ přeje si.

Kvůli startu druhé poloviny sezony by se po vzoru profi týmů klidně nechal před každým zápasem testovat na covid-19. S tím mistr ázerbájdžánské ligy problém nemá. „Pokud bychom to byli schopní logisticky zvládnout, tak bychom do toho šli,“ přiznává.

Těmito věcmi se ale nyní Hanáci nezaobírají. V klubu zatím neřeší ani příchod posil. „Všichni čekáme, co bude v lednu,“ říká.

Kádr sešívaných by měl zůstat stejný jako na podzim. „Zatím jsem od nikoho neslyšel, že by chtěl odejít. Nějací kluci s námi trénují. Chceme, aby se podívali, jak to u nás chodí. Jinak je ale těžké v této době někoho shánět a domlouvat,“ dodal Červenka.