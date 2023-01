Ostatní hráči v Kroměříži zůstali. Zkoušku v zahraniční měl absolvovat ukrajinský stoper Tiahlo, který ale zřejmě zůstane na Moravě.

Příprava SK Hanácká Slavia Kroměříž

Sobota 14. ledna ve 12.00: FC TRINITY Zlín B - SK HS Kroměříž

Pátek 20. ledna v 18.00: FK Hodonín - SK HS Kroměříž

Sobota 28. ledna v 10.30: SK HS Kroměříž - SFC Opava

Pátek 3. února v 17.00: 1. SK Prostějov - SK HS Kroměříž

Pátek 10. února v 18.00: FK Dubnica nad Váhom - SK HS Kroměříž

Sobota 18. února ve 13.00: TJ Start Brno - SK HS Kroměříž

Sobota 25. února: SK Sigma Olomouc B - SK HS Kroměříž

Jinak všechny opory budou dál pokračovat na Hané. „Žádný zájem o naše hráče jsme nezaznamenali, ale je pravda, že jsme to ani neřešili. Sice by si možná někteří kluci zasloužili hrát výš, ale to by musela přijít opravdu hodně zajímavá nabídka, abychom se jí zabývali a hráče uvolnili,“ říká.

Zatímco v minulosti záložník Cupák absolvoval část přípravy v druholigové Jihlavě a o Housera se zajímal Zlín, letos je kolem klíčových fotbalistů Kroměříže klid. „Vytyčili jsme si nějaký cíl. Sezonu máme dobře rozjetou a uděláme všechno proto, abychom ji zdárně dokončili,“ tvrdá Červenka.

Vedení lídra třetí ligy se poohlíží i po posilách, nikoho ale zatím neulovilo. Na zkoušku dorazí pouze hráči z Ukrajiny, žádná známá tvář se v Kroměříži na startu přípravy neobjeví. „Zatím se nám nedaří nikoho získat,“ posteskl si Červenka.

Sedmačtyřicetiletému kouči bude na úvod scházet kapitán Matoušek, který se po operaci kotníku začne připravovat individuálně. Zdravotně v pořádku je naopak útočník Votava. „Jinak všichni kluci by měli být zdraví a bez nějakých omezení,“ říká Červenka.

Jeho svěřenci si po skončení podzimní části plnili individuální tréninkové plány, výsledky a časy trenérovi pravidelně posílali.

Na startu přípravy by tak měli být po fyzické stránce dobře nachystaní.

Lapčík o Kvasicích: Jsme taková Brazílie. Chytrý měl mourinhovské sebevědomí

Vedoucí tým MSFL absolvuje kompletní zimní přípravu na stadionu Jožky Silného. Všechny tréninky absolvuje na Obvodové ulici, nikde po lese a parcích Hanáci běhat nebudou.

„Chceme být co nejvíce na hřišti, kde budeme drilovat nejenom věci s balonem, ale i kondiční věci,“ hlásí Červenka.

Kroměřížští fotbalisté před startem jarních odvet odehrají sedm přípravných zápasů. V zimě se utkají s béčkem Zlína i Olomouce, formu budou ladit proti Opavě, Prostějovu, Hodonínu, Startu Brno či Dubnici nad Váhom.

Do druhé poloviny sezony vstoupí domácím duelem s Blanskem. Hanáci si do jarních odvet ponesou dvoubodový náskok na druhý Hlučín.

„Chceme jaro zvládnout lépe než minulý rok, kdy jsme v pěti zápasech získali jenom dva body a vypadli ze souboje o první místo,“ říká Červenka.

„Tento rok se chceme podobnému výpadku vyvarovat, abychom až do posledního kola bojovali o co nejlepší umístění, o postup do druhé ligy,“ dodává kroměřížský kouč.