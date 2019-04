V dorostu zářil, byl nejlepším střelcem. „Mohl jsem to dotáhnout dál," říká

Jako dorostenec Slovácka nastřílel za dvě sezony padesát branek. Byl členem reprezentačního výběru do sedmnácti let, hrával s Tomášem Zajícem, Lukášem Sadílkem, Václavem Černým, Jakubem Yunisem nebo Alešem Matějů. Na rozdíl od zmiňovaných borců se ale Michal Minář, syn sportovního manažera olomoucké Sigmy, do nejvyšší soutěže nedostal.

Vystřídal Olomouc a Kroměříž, nyní nosí dres Hulína, kde plní spíše roli žolíka. I když do zápasů třetí ligy naskakuje spíše z pozice náhradníka, fotbal hrát umí, což ukázal i ve svátečním utkání s Vrchovinou. Dvaadvacetiletý útočník šel na hřiště v 66. minutě za bezbrankového stavu místo Turečka, aby dvěma brankami pomohl Spartaku skolit soupeře z Nového Města na Moravě a získat v důležité bitvě tři body. „Trenér Lehkoživ mi říkal, ať hrajeme na dva útočníky. Takže jednoznačným úkolem bylo podpořit ofenzivu. Když jsem šel na hřiště, tak jsem věřil, že branku dám,“ říká hrdina utkání 21. kola MSFL. Poprvé se Minář trefil čtvrt hodiny před koncem, kdy zvyšoval na 2:0. „Při prvním gólu mi Michal Šrom dal pěkný balon mezi obránce, já si ho ze vzduchu prvním dotykem dobře zpracoval do pohybu a druhým dotykem jsem vystřelil k tyči,“ popisuje rozhodující zásah jeho autor. V hektickém závěru vysoký forvard skóroval ještě jednou, když pečetil výhru Hulína 3:1. „Obránce soupeře dal pomalou přihrávku brankářovi, na kterou jsem stačil zareagovat. Předskočil jsem stopera a podél padajícího gólmana poslal míč do sítě,“ hlásí Minář. Byly to jeho první branky v jarní části sezony i vůbec v celém ročníku. „Samozřejmě jsem měl velkou radost. Hlavní bylo, že jsme vyhráli. Žádná oslava ale nebyla. S kluky jsme si v kabině zakřičeli, to bylo celé,“ říká. Hanákům se po důležitém triumfu pořádně ulevilo. Vyhráno ale v boji o udržení zdaleka nemají. „Teď nás čeká Rýmařov, který je na tom podobně jako my, takže to bude minimálně stejně důležité utkání,“ uvědomuje si Minář. „Bude hlavně rozhodovat, jak se nám výsledkově podaří vzájemné zápasy s týmy, které jsou na tom v tabulce podobně jako my,“ ví mladý útočník. V dalších záchranářských duelech může být jednou z hlavních zbraní Lehkoživova týmu. Role žolíka mu sedí, i v menším časovém úseku dokáže zápas rozhodnout. „Myslím si, že roli střídajícího hráče nemá rád nikdo. Každý by chtěl nastupovat od začátku. Já to mám stejně,“ říká. Dvaadvacetiletý fotbalista patří mezi odchovance Slovácka. V Uherském Hradišti strávil většinu kariéry a prožil nejlepší období. Na druhé straně ne všechny vzpomínky jsou příjemné. „V době, kdy jsem v dorostu dal za dvě sezony padesát branek a byl v reprezentaci, jsem přecházel z kategorie U17 do kategorie U19 a bylo mi řečeno, že na mojí pozici musí hrávat starší hráči. Možná v tom bylo i něco jiného, ale v té době začal můj vývoj stagnovat,“ myslí si Minář. Jelikož chtěl hrávat pravidelně, odešel ze Slovácka do Kroměříže. „Jenže jsem se vzápětí zranil a musel na operaci s kolenem, takže to znamenalo další pauzu. Pak už jsem se nedokázal vrátit na svoji předchozí výkonnost,“ štve útočníka. Nejvyšší soutěž si vždycky chtěl zahrát, nakonec skončil v MSFL. „Samozřejmě mě to občas zamrzí. V mládežnických kategoriích se mi vždycky dařilo, v dorostu jsem byl nejlepším střelcem týmu. V té době jsem patřil do české reprezentace,“ připomíná. „Takže člověka napadne, že to mohl někam dotáhnout, když v něm byl nějaký potenciál,“ přidává zklamaně. Na fotbal ale nezanevřel. I díky otci, známému funkcionáři, má přehled. „Společně ho probíráme prakticky každý den,“ přiznává. „Vztah spolu máme dobrý. Co se týče fotbalových rad, tak je taťka hodně přísný a kritický,“ pokračuje s úsměvem. Především díky otci momentálně fandí hlavně Sigmě Olomouc. Dříve ale sledoval i Zlín a Mladou Boleslav, kde Ladislav Minář rovněž působil. „Klubu, ve kterém táta v danou dobu působí, samozřejmě fandím a přeji mu. Asi by bylo divné, kdyby tomu tak nebylo,“ prohlásil. Ve fotbalovém prostředí to má každý syn známého trenéra či funkcionáře vždycky o něco složitější. I Michal Minář se v minulosti setkal s nepřejícnými lidmi a slovy o protekci. „Čas od času měl někdo potřebu si svoje problémy tímto způsobem léčit. Nikdy mě to ale nerozhodilo,“ dodává. Čtyřicetiletý kapitán Břestu obdržel zlatý míč. Za výkony i věrnost Přečíst článek ›

Autor: Libor Kopl