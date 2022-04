První jarní porážka jej stejně jako zbytek hostujícího týmu hodně bolela.

„Jsem zklamaný. Předcházející zápasy jsme vyhráli, teď to nevyšlo. Ale je to naše chyba. Soupeři mohu jenom pogratulovat, domácí vyhráli zaslouženě,“ uznal sportovně.

I když fotbalisté Kroměříže hráli celý druhý poločas proti desíti, kromě vyrovnávací branky Votavy si pořádnou šanci nevypracovali. Měli jenom pár náznaků, několik standardních situací.

„Nemohu říct, že by to po vyloučení soupeře pro nás bylo lehčí, naopak. Pokud bychom ale dali první gól, měli bychom to snadnější,“ ví dobře.

Podívejte se: Kroměříž nezvládla přesilovku, v derby podlehla Otrokovicím

Takto hráči Viktorie i za nerozhodného stavu 1:1 zdržovali, umě kouskovali hru a čekali na svoji šanci, která přišla v 82. minutě. Po druhé obdržené brance už Hanáci reagovat nedokázali, byť i v závěru se snažili a neustále se tlačili do šestnáctky domácích.

„Emoce k fotbalu patří. Více mě štve porážka. Věci okolo neřeším,“ tvrdí urostlý zadák.

Rodák ze Lvova přišel do Kroměříže v únoru 2020. V klubu se zabydlel, patří do základní sestavy. Mužstvu chce pomoct k vytouženému postupu do druhé ligy.

„Musíme na porážku rychle zapomenout a jít dál. Podle mě máme na to, abychom šli výš. Můžeme to zvládnout, ale nesmíme ztrácet, ale naopak dál vyhrávat,“ říká.

Tiahlo působí na Haní na plný úvazek. Jinou práci nemá, živí se jenom fotbalem.

Také sympatického chlapíka zasáhlo dění v jeho rodné vlasti. Boje na Ukrajině sleduje každý den, byť strach o rodinu nemá až tak velký jako jiní sportovci působící v Česku. „Pocházíme ze Lvova, který leží kousek od Polska. Je to asi šedesát kilometrů od hranic. Je tam víceméně klid, ale celkově situace v naší zemi není dobrá. Takové věci by se v této době neměly dít,“ má jasno.

Podívejte se: dorostenci Hanácké Slavie hráli s Mohelnicí. Poulík dal tři góly

Na Moravu za Tiahlem dorazily sestry s dítětem a maminka. Vedení klubu jim pomohlo s bydlením, ukrajinský fotbalista má tak nejbližší blízko u sebe.

Sám ale může jít bránit vlast, povolávací rozkaz dosud nedostal. „Věřím, že situace zklidní a zůstanu v Česku,“ přeje si.

Stejně na tom jsou i Oleksandr Pernatskyi a Andrii Hretsaichuk.

Oba ukrajinští hráči v zimě posílili Otrokovice, Viktorii pomáhají k záchraně ve třetí lize. Cizineckou legii ve Viktorii rozšířil ještě Slovák Samuel-Viktor Prokaj. Že sázka na zahraniční borce není úplně tak špatná, ukázal páteční duel.