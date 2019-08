Svěřenci trenéra Pavla Němčického posílení o čtyři hráče z ligového kádru zdolali na stadionu v Kunovicích rivala z Kroměříže 4:3. Hrdinou rušného utkání byl teprve osmnáctiletý Martin Řehola. Rodák z Hrušovan nad Jevišovkou se v premiérovém zápase ve třetí lize blýskl hattrickem.

„Samozřejmě jsem ho pochválil, ale on má tendenci pořád něco slavit, takže od středy ho srovnám do normálu,“ uvedl s úsměvem kouč Slovácka B Pavel Němčický.

S výkonem mužstva i výsledkem byl samozřejmě spokojený.

„Byl to oboustranně dobrý fotbal. Zápas měl i díky Kroměříži, která chtěla hrát fotbal, kvalitu. Zápas měl určité fáze. Nejprve jsme na začátku dostali gól po standardce. Pak jsme se zlepšili. Důležité bylo, že jsme dali do poločasu na 2:1 a hned na začátku druhé půle jsme soupeři odskočili na 4:1. Potom jsme ale byli pasivní a soupeř nás zatlačil. Konec byl hektický, to ale třetí liga přináší. Mladí kluci jsou ještě zbláznění, je to pro ně škola,“ říká Němčický.

Kouč poražených Bronislav Červenka moc spokojený nebyl.

„Dokážeme hrát daleko lépe. Musíme zlepšit spoustu věcí. Máme do pátku na čem pracovat,“ prohlásil trenér Hanáků.

Hostům k bodovému zisku nepomohla ani rychlá vedoucí branka Marchuka po nakrátko rozehraném rohovém kopu. Bývalý záložník Zlína se trefil po zemi přesně k tyči.

„Úvod byl slušný, dali jsme první gól. Pak jsme se malinko stáhli, byli chvíli hluboko,“ pravil Červenka.

Béčku Slovácka pomohla k vyrovnání technická chyba soupeře. Balon po rohu propadl až k Řeholovi, který z osmnácti metrů parádní ranou překonal brankáře Kofroně, který se stejně jako stoper Hloch vrátil po půl roce z Frýdku-Místku zpět na Hanou.

A byl to právě osmadvacetiletý zadák, který podle rozhodčího Černoeviče v nastaveném čase první půle uvnitř vlastní šestnáctky stáhl domácího stopera Krejčího. Hlavní arbitr k údivu většiny diváků nařídil proti Kroměříži diskutabilní penaltu, kterou mladík Řehola bezpečně proměnil.

„Byl to klíčový moment,“ poznamenal Červenka. I když bývalý ligový záložník cítil křivdu, po utkání se držel. „Je to těžké. Nechci rozhodčím sahat do svědomí. Oni musí vědět sami, co mají pískat. Jestli tam kontakt byl, je to chyba našeho hráče,“ říká Červenka.

Druhý pokutový kop přišel hned po přestávce. A zase u toho byl Hloch. Zkušený obránce zbytečně fauloval Sadílka a sudí bez váhání znovu ukázal na bílý puntík. Míč si tentokrát postavil Hellebrand a bylo to 3:1.

„Toto byla nedisciplinovanost, taktická chyba. Měli jsme hráče soupeře vytlačeného ven ze šestnáctky, a přesto jsme mu do cesty dali nohu,“ nechápal kroměřížský trenér.

Rozhodující čtvrtý úder zasadil zkoprnělým Hanákům Řehola, jenž korunoval svůj výkonem hattrickem.

Hotovo ale zdaleka nebylo. Na drama zadělal v 68. minutě parádním trestným kopem do šibenice Masař, kontaktní branka střídajícího Kováře přišla až v nastaveném čase.

A tentokrát se divili domácí, když arbitr posoudil jako nedovolený střet zkušeného gólmana Daňka s hostujícím kapitánem Matouškem.

„Tři penalty? Stává se to. K rozhodčímu nebudu nic říkat. Penalty neřeším. Prostě je pískl a hotovo,“ mávl rukou Němčický.

Hanáci v závěru šturmovali za vyrovnáním, porážku ale neodvrátili.

„Chtěli jsme to zdramatizovat, což se možná povedlo. Kdybychom dali kontaktní branku dřív, mohli jsme zabojovat o bod, bohužel to bylo z naší strany takové křečovité,“ dodal Červenka.

Fortuna MSFL, 1. kolo -

1. FC Slovácko B – SK Hanácká Slavia Kroměříž 4:3 (2:1)

Branky: 35., 45+2. z penalty a 50. Martin Řehola, 49. Patrik Hellebrand z penalty – 5. Vladyslav Marchuk, 68. Tomáš Masař, 90.+3. Marián Kovář z penalty

Rozhodčí: Černoevič – Macrineanu, Richtár(Kordula)

Žluté karty: Hellebrand, Řihák – Hloch, Mlčoch

Diváci: 292

Slovácko B: Daněk – Olšanský, Krejčí, Řihák, Jamný – Hladký (79. Krejčík), Baran, Hellebrand (90. Leskovjan), Sadílek, Řehola (87. Jahoda) – Vecheta (92. Janík).

Kroměříž: Kofroň – Šmerda (46. Machálek), Zavadil, Matoušek, Hloch – Marchuk (62. Mlčoch), Cupák, Pančochář (85. Chytil), Fládr (62. Kovář), Masař – Votava (46. Silný).