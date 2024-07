„Chtěli bychom nemít takové starosti, dobře odstartovat, chtěli bychom hrát dobrý fotbal. Samozřejmě aby se to líbilo našim fanouškům a nahráli na podzim samozřejmě co nejvíc bodů,“ má jasno kouč.

S týmem by přitom chtěl zažít klidnější sezonu, než tu uplynulou, kdy se do posledních kol strachovali o záchranu.

I proto vedení klubu neustále intenzivně hledá posily. „Dáváme, mančaft za pochodu dohromady s tím, že s panem prezidentem Hamšíkem cítíme potřebu tým doplnit. Získali jsme gólmana Štěpána Kohoutka, do pole Danyila Puse, Michala Miklíka, posilami jsou po návratu z hostování také David Sedláček s Danielem Valentou. Už se nám sestava krystalizuje, máme ještě týden na to, abychom vše vyladili, potvrdil trenér Uherského Brodu, jehož výběr čeká ostrý start – s postoupivší rezervou Zbrojovky Brno. „To bude velice těžký soupeř!“

Trenér třetiligových fotbalistů Uherského Brodu Miroslav Ondrůšek. | Video: Břenek Martin

To jejich poslední pohárový rival, divizní Skaštice zatím získal jen jednu posilu – z Morkovic Ekika Oračka. „Do týmu zapadl se vším všudy, celý tým v přípravě maká, doteď to bylo především o fyzičce, od sobotního zápasu se začneme více soustředit na fotbalové věci, abychom se dobře připravili na první zápas v Kvasicích,“ konstatoval jeden z trenérů Skaštic Roman Číhal.

A co zlepšit do nové sezony? „Hlavně přístup, v hlavách, zodpovědnost za tým, zodpovědnost za svůj výkon a přistoupit k tomu zkrátka lépe v těch aspektech,“ zdůraznil kouč.

Trenér divizních fotbalistů Skaštic Roman Číhal. | Video: Břenek Martin

Formu a připravenost prověří hned první derby s nováčkem. „Všichni se tak nějak známe, takže se na to určitě dobře připravíme. Los se nedá nijak ovlivnit, takže bereme to, jak to je a dobře se na to nachystáme,“ pousmál se Číhal, jenž věří, že nadcházející sezona bude lepší.

„Chceme hrát klidný střed, tak jak to tady ve Strašicích je v divizi zvykem. Prostě bavit se fotbalem, mít z něj radost,“ dodal odhodlaně trenér Skaštic.

Chystáme (video) rozhovory s posilami - skaštickým Erikem Oračkem a uherskobrodským Michalem Miklíkem, ještě loni kapitánem divizního Holešova.