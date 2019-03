„Byla to krásná střela. Tomáš to umí, takže musí střílet častěji,“ uvedl po sobotním rušném duelu domácí kouč Martina Onda.

Broďané remízu 1:1 brali i přesto, že v souboji s krajským rivalem v závěru sahali po výhře a sudí Gasnárek borcům v červených dresech v hektickém závěru neuznal branku Chwaszcze kvůli ofsajdu.

„Bereme to tak, že bod se silným protivníkem je dobrý,“ glosoval spokojený Onda.

Nerozhodného výsledku nad týmem z popředí tabulky si považoval. I výkon mužstva ho potěšil.

„Utkání jsme až na desetiminutovou pasáž v prvním poločase, ve které hosté dali gól a jenž v ní měli ještě jednu tutovku a nastřelili břevno, odehráli velice dobře. Nechci říct, že jsme byli lepší, ale byli jsme přímočařejší a měli víc možností ke vstřelení branky,“ míní Onda.

Broďanům zvýšené úsilí a nakopávané balony po změně stran přineslo převahu i spoustu standardních situací. Hanáci dokázali míče odvracet, neporadili si pouze s pumelicí Ťoka.

„Trefil to nádherně. S tím se nedalo nic dělat,“ ví kouč Kroměříže Bronislav Červenka, který svěřence nejen na ex-ligového záložníka připravoval. „Kluci věděli, že má výbornou levou nohu, bohužel ho ale nezavřeli,“ štve hostujícího trenéra.

Ťok byl ve druhé půli při střelecké chuti. Další střelu domácímu středopolaři vyrazil pozorný gólman Jícha, který si poradil i s dorážkou a hlavičkou Chwaszcze. Střela Hruboše šla zase těsně vedle. „Vyrovnávací gól jsme dali naprosto zaslouženě,“ je přesvědčený Onda.

Jeho tým ale od 38. minuty prohrával, když po rychle rozehraném autu Oklešťka propálil z úhlu domácího brankáře Dostála kanonýr Silný.

„Byla to intuice Honzy. Naběhl tam a vyřešil to velmi dobře. Udělal to moc pěkně,“ chválil Červenka třetiligového bombarďáka.

Pojišťovací druhou branku ale hosté nepřidali, byť šance měli. Jednou Uherskému Brodu pomohlo břevno, ránu Oklešťka zase domácí odvraceli z brankové čáry. Další tutovku zmařil pohotový Dostál.

„Škoda, že jsme za stavu 1:0 nevyužili některé dobré momenty ke zvýšení jednobrankového vedení. Ve finální fázi nám chyběl větší klid,“ uvedl Červenka. „I po přestávce tam byly dobré situace, ale k tomu, abychom se dostali do šance, museli bychom si dát přesnou přihrávku, což se nestalo,“ lituje kroměřížský kouč.

Hanáci už ve druhém poločase tak nebezpeční nebyli. Hosté zahrozili pouze dalekonosnou střelou Motala, který ale netrefil odkrytou domácí branku, a pokusem Šmerdy.

Jinak se z vlastní poloviny nedokázali pořádně dostat a spíše se bránili.

„Problémy nám dělaly nakopávané míče a dlouhé auty soupeře. Nemáme tým poskládaný z vysokých bojovníků a dobrých hlavičkářů. Bylo to nepříjemné, ale uskákali jsme to,“ pravil Červenka.

Kroměříž ale hubený náskok neudržela a po Ťokově parádě brala jenom bod. „Nedaří se nám udržet čisté konto, zápasy nezvládáme,“ štve Červenku.

Hanácká Slavia po druhé jarní ztrátě klesla v tabulce MSFL na třetí místo.

„S těmito výkony, co podáváme, se musíme dívat pouze na sebe. O čemkoliv jiném je zbytečné diskutovat,“ říká Červenka.

Broďanům vstup do druhé poloviny sezony vyšel. Posun na deváté místo ale nijak zvlášť neoslavují. „Soutěž je vyrovnaná, stát se může ještě cokoliv. My teď jedeme do Velkého Meziříčí, odkud taky chceme něco přivést,“ uvedl Onda.

I když se oteplilo, fotbalisté Uherského Brodu se dál připravují hlavně na umělé trávě. Na Lapači se odehrál i sobotní mistrovský duel.

„Není v tom žádná taktika. Prostě spodní stadion není náš a nic se na něm zatím nedělalo. Pořád je uzavřený. Až se tam bude něco dít, tak tam půjdeme,“ dodává Onda.

Fortuna MSFL, 17. kolo -

ČSK Uherský Brod – SK Hanácká Slavia Kroměříž 1:1 (1:0)

Branky: 78. Tomáš Ťok – 38. Jan Silný

Rozhodčí: Gasnárek – Černoevič, Kotala (Bábíček)

Žluté karty: Chwaszcz, Hruboš, Kúdela – Šmerda, Matoušek, Kovář, Jeleček

Diváci: 277

Uherský Brod: Dostál – Pavelka, M. David, Vrága, Kúdela – R. David – Blanař (77. Jaroněk), Ťok, Hruboš (90+2. Malenovský), Mančík (87. Dolina) – Chwaszcz.

Kroměříž: Jícha – Šmerda, Matoušek, Zavadil, Jeleček – Silný, Cupák, Okleštěk (87. Marchuk), Motal, Masař (77. Moravec) – Kovář.