Chystal se na další ročník u juniorky Zlína. Trenér Roman Dobeš s kolegou Davidem Hubáčkem řešili hráče, přípravu a ostatní věci do nové sezony. S odchodem jinam vůbec nepočítal.

Vše změnil jeden telefonát z Kroměříže, zajímavá nabídka, setkání se sportovním manažerem Hanáků Karlem Heinzem, který jej přesvědčil, a tak bývalý záložník pražských Bohemians, Trenčína či gruzínského Dinama Tbilisi končí na Vršavě a přesouvá se ke krajskému rivalovi.

V MSFL povede konkurenční Kroměříž.

„Prvním úkolem bude nastavit tréninkový proces. Potřebuji se poznat s hráči a kolegy v realizačním týmu. Pak to bude již o každodenní práci, při které budeme pilovat to, jak budeme chtít, aby to na hřišti vypadalo. Budeme chtít mít hráče ve formě, zlepšovat týmový výkon a samozřejmě vyhrávat,“ říká Dobeš.

Nabídka ho překvapila a zároveň potěšila. I když ze Zlína utíkat nechtěl, ví, že si polepšil. Z asistenta se stal hlavní kouč, hlavně povede tým s ambicemi.

Návrat do druhé ligy láká všechny Hanáky.

„Bylo to pro mě překvapení. V tuto dobu již mají kluby většinou trenéry domluvené. I já byl již nastaven na další sezónu u juniorky Zlína. Kroměříž je ale tradiční klub s historií, zázemím a mládežnickou základnou. Těším se,“ uvedl.

Výhoda je, že díky působení u zlínské juniorky má přehled o soupeřích, zná soutěž.

„Určitě je pro mě plus. My se ale budeme soustředit na nás a naše výkony,“ tvrdí.

I když coby hlavní kouč bude mít poslední slovo, chce pracovat týmově. „S kolegy si rozdělíme rozsah činnosti každého z nás tak, abychom pracovali co nejefektivněji a vzájemně se doplňovali,“ pronesl.

Realizační tým doznal po sestupu z druhé ligy několika změn. Kromě Dobeše je v Kroměříži nový také asistent trenéra Jan Podolák, který ale již v klubu působil.

Zůstali trenér brankářů Radek Petr, masér a fyzioterapeut Jiří Libenský a také kondiční trenér Martin Snídal. Nově bude jako vedoucí mužstva působit dosavadní asistent trenéra a hráč béčka Martin Surynek.

„V minulosti jsme neměli příležitost spolu pracovat nebo hrát. Bude to poznávání za pochodu, stejně jako v případě hráčů. Věřím, že si všichni lidsky i fotbalově sedneme a vytvoříme skvělou partu,“ přeje si.

Hanáci letní přípravu odstartují v pondělí 2. července. Do té doby se budou připravovat individuálně. S běháním již začali.

Kroměříž v létě sehraje několik přípravných zápasů, soustředění v plánu není. „Chystat se budeme výhradně v domácím prostředí,“ hlásí.

Kádr dozná řadu změn. Na odchodu do Zlína je záložník David Machalík, vyšší soutěž láká i další borce. „Tím, že někteří hráči končí, musíme tým doplnit. Tohle vše je plně v kompetenci sportovního manažera Karla Heinze, který mančaft dobře zná,“ uvedl.

Trenér Dobeš posílení mužstva zatím neřeší. Hlavně chce důkladně poznat všechny současné hráče, kteří se budou hlásit na startu nové sezony.