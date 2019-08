Startuje posílená MSFL. Chceme nahoře dělat rozruch, hlásí Kroměříž

Bude to mimořádný ročník. Hodně těžký a pořádně nabitý. A to nejen z hlediska rozšíření počtu účastníků na osmnáct mančaftů, ale také kvůli zrušení Juniorské ligy a návratu ligových béček do MSFL.

Fotbalisté Hanácké Slavie Kroměříž. Ilustrační foto | Foto: pro Deník Jan Zahnaš

Třetí liga startuje už o víkendu, Zlínsko bude reprezentovat pětice týmů. Zatímco Kroměříž znovu touží po nejvyšších příčkách, Uherský Brod ani Otrokovice si takové cíle nedávají. Viktorka i ČSK se vidí ve středu tabulky. Rezerva Fastavu i záložní tým Slovácka sází na mladé kluky, které chtějí učit dospělému fotbalu. O postupu do druhé ligy se nikdo v regionu nebaví, první místo láká pouze Kroměříž, která se na úvod představí v Kunovicích, kde v neděli odpoledne vyzve domácí rezervu Slovácka. „Chceme zase hrát co nejvýš a dělat nahoře rozruch. Jak na tom ale budeme, ukáže až čas,“ říká trenér Hanácké Slavie Bronislav Červenka. „Každopádně víme, že třetí liga bude letos náročnější. V MSFL přibyla béčka ligových týmů. Pokusíme se uspět i v konkurenci těchto týmů. Podle nás je ale jedině dobře, že se kvalita soutěže zvýší,“ doplňuje. V Kroměříži v letní přestávce omladily mužstvu, slabí však Hanáci rozhodně nebudou. „V kádru máme patnáct šestnáct vyrovnaných hráčů, kteří se poperou o základní sestavu. Všichni mají kvalitu na to, aby hráli třetí ligu,“ je přesvědčený Červenka. Hubník obhajuje osmé místo Také v Otrokovicích, které odstartují sezonu v Hlučíně, došlo po minulé sezoně k několika výrazným změnám, patrioti v čele s kapitánem Jasenským však ve Viktorce zůstali. Trenér Michal Hubník chce obhájit osmé místo z uplynulé sezony. „Bude to těžké, třetí liga bude po návratu rezerv kvalitnější, jelikož budou ještě doplněné kluky z áček. Zápasů bude víc, ale o tom je fotbal. Pro nás je to další výzva. Budeme se chtít prezentovat pěkným fotbalem,“ prohlásil někdejší ligový útočník. Hubníkův bývalý asistent Miroslav Ondrůšek se vrátil domů a v letošní sezoně povede fotbalisty Uherského Brodu. Slovácký celek rovněž výrazně obměnil tým, proto bývalého kouče Synotu čeká v mateřském klubu těžká šichta. „Máme mladé a perspektivní mužstvo. Neočekávám žádné zázraky. Soutěž se rozšířila, zkvalitnila. Tento ročník bude nejtěžší za poslední roky. Proto bychom byli rádi, kdybychom neměli problémy se záchranou,“ přiznává Ondrůšek. Broďané v létě přišli nejen o kapitána Marka Davida, ale také Ťoka či Hruboše. „Nemáme nějakého lídra, vyloženého tahouna. Na druhé straně máme v sestavě srdcaře i bojovníky. Spoléháme na týmový výkon,“ uvedl Ondrůšek. Rezerva Fastavu: Chceme se zabydlet Béčko Zlína na úvod čeká venkovní duel v Uničově. „Chceme se zabydlet v MSFL a pomáhat hlavně mladým hráčům v jejich fotbalovém rozvoji,“ říká trenér rezervy Fastavu Jan Jelínek. Juniorka Slovácka jde do sezony s mladými hráči ročníku 1999 a 2000. „V kádru máme patnáct hráčů. Pět až šest z nich tvoří kostru mužstva, zbytek se bude spíš střídat. Samozřejmě v některém zápase nám přijdou pomoct kluci z áčka, ale některé duely odehrajeme třeba jenom s mladými,“ pronesl kouč celku z Uherského Hradiště Pavel Němčický. Někdejší kapitán Slovácka chce v nadcházející sezoně hlavně vychovat kluky pro ligový mančaft. „Co se týká umístění, nedovedu si představit, co nás čeká. Třetí ligu jsme dva roky nehráli. Nevím, jakou úroveň MSFL má. Umístění až tolik neřešíme. Hlavně se chceme vyhnout bojům o záchranu a v klidu hrát třetí ligu,“ dodává Němčický. Program 1. kola MSFL - Sobota 3. srpna v 10.15: Petřkovice – Rosice, Frýdek-Místek – Sigma Olomouc B Sobota 3. srpna v 17.00: Uherský Brod – Dolní Benešov, Hlučín – Otrokovice, Vrchovina – Ostrava B Neděle 4. srpna v 10.15: Slovácko B – Kroměříž, Uničov – Zlín B, Blansko – Vyškov. Hráno v pátek: Znojmo – Velké Meziříčí 0:1 (0:0). Branka: 55. Plichta.

Autor: Libor Kopl