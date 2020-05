„Měli jsme v úterý první trénink a přišel jeden z hráčů, jestli jsme viděli záznam zápasu Kroměříže. Že za ni nastoupili naši hráči, které u nás máme zaregistrované. Za každého jsme zaplatili, staráme se o ně, zajišťujeme jim jídlo i bydlení. To mě na tom naštvalo,“ neskrýval rozhořčení šéf Viktorie Otrokovice Jan Ševčík.

Neférové jednání vyčítá představitelům klubu z Hané.

„Mrzí mě, že nebyli natolik slušní, aby vzali telefon a nějakým způsobem se zeptali, nebo požádali. Musí to mít přece nějakou kulturu a úroveň. Někteří lidé z Kroměříže mají plno řečí, ale vůbec se podle toho nechovají a mají máslo na hlavě. Stačilo se jen zeptat, samozřejmě bych hráčům dal souhlas. Pokud u nás nechtějí hrát, nic s tím neuděláme, ale mohli jsme se domluvit korektně,“ myslí si Ševčík.

Hanácká Slavia nasazení dvou zahraničních akvizic stále registrovaných hráčů podle IS FAČR stále pod Viktorií Otrokovice připustila. Ovšem má svou vlastní verzi.

„V pátek za námi přišel jejich manažer a požádal nás, zda bychom v přípravném zápase se Zlínem nemohli alespoň na část utkání postavit dva africké fotbalisty. Nakonec mě přemluvil s tím, že je tam dám na patnáct minut. My jsme je vůbec nepotřebovali, bylo nás dost. Měli jsme dvě jedenáctky, k tomu další kluky. Spíš to pro nás byla komplikace. Přemýšlel jsem, jak kluky prostřídám,“ vysvětluje trenér Hanácké Slavie Kroměříž Bronislav Červenka ze svého pohledu pozadí celé situace.

Byla to vůle hráčů

Hanáci se nařčení šéfa Viktorie Otrokovice distancují.

„Podle mě to není náš problém, ale věc manažera a těch hráčů. Panu Ševčíkovi vzkazuji, ať Kroměříž do toho vůbec netahá,“ vzkázal Červenka.

„V Otrokovicích by si to měli vyřešit interně. Vím, že jsou u nich zaregistrovaní, ale byla to jejich vůle. Každý hráč zodpovídá za to, za který tým hraje. Navíc šlo o přátelský zápas a manažer nám tvrdil, že má všechno domluvené,“ zmínil Červenka.

O potrestání Kroměříže Ševčíkovi prý nejde.

„Přijdou za mnou kluci a dělají si ze mě srandu, že se od nás každý sebere a jde si, kam chce. Chtěl jsem, aby se Kroměříž k tomu postavila. Nechci žádné peníze, kompenzaci, nebo tresty. Ale není přece možné se takhle chovat. Chci jen poukázat, že se něco stalo a lidé si to uvědomili. Bohužel, takových případů bude víc,“ tvrdí Ševčík.

„Vztahy mezi kluby jsou hodně nabourané a tohle k tomu vůbec nepřispívá. Máme nějaké soutěžní, disciplinární a přestupové řády a pravidla je potřeba dodržovat. Ale nikam stížnost posílat nebudeme, jen jsem chtěl taktně poukázat, co se děje,“ dodal Ševčík.