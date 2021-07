Spokojený Surynek po Baníku: Jsme na dobré cestě hrát ve třetí lize o postup

Nebyla to jeho první zkušenost s profesionálním fotbalem. Vždyť Martin Surynek v minulosti nastupoval za Viktorii Žižkov, Třinec nebo Most. Sobotní přípravný zápas s Baníkem Ostrava si ale stejně jako mladší spoluhráči z Hanácké Slavie náramně užil, byť to měl na hrotu domácího útoku hodně složité a do žádné šance se přes stopery Svozila, Pokorného nebo Lischku neprobil.

Zkušený útočník Hanácké Slavie Kroměříž Martin Surynek při zápase s Baníkem Ostrava. | Foto: Deník/Libor Kopl

„Zápas splnil očekávání. Pro nás to byla super zkouška. Hlavně pro mladší kluky šance ukázat se, konfrontovat se s ligovým mančaftem. I když to bylo fyzicky velice náročné a my si pořádně zaběhali, myslím, že jsme obstáli,“ uvedl třicetiletý forvard Kroměříže. Sám prošel profesionálními soutěžemi. V kariéře se potkal s Kuzmanovičem nebo Potočným. „Taky jsem rozhodčího Proskeho, což nevím, jestli je výhoda nebo nevýhoda,“ usmíval se. Přední tým MSFL překvapivě remizoval s Ostravou 1:1. Nerozhodný výsledek ale nebyl náhodný. Hanáci jej podpořili výtečným výkonem, poctivou prací. Ve druhém poločase si dokonce vytvořili větší šance než zvučný soupeř. „I když se ještě nehraje na výsledek, obraz hry byl dobrý,“ souhlasí Surynek. Červenka po gólu Baníku: Kdyby to byl třeba pohár, užívám si to ještě víc Přečíst článek › Posila Kroměříže ale po povedeném duelu zůstala nohama pevně na trávníku. „Víme, že Baník má za sebou týden náročné fyzické přípravy. My jsme ale na dobré cestě hrát ve třetí lize o postup,“ míní. Brněnský rodák věří, že Hanáci budou hrát stejně jako v minulých letech nahoře. „Máme ty nejvyšší cíle. Skvělý mančaft, super kabinu. Jsem přesvědčený, že na to máme,“ prohlásil. Surynek se do Česka vrátil v zimě ze Švýcarska, kde nejen hrál fotbal, ale i pracoval. Chvíli mu to trvalo, než si zvykne na tempo, tvrdší tréninkový dril. „Tady je úroveň trošku vyšší,“ všiml si. Půl roku se intenzivně připravoval pod dohledem trenéra Červenky. Kromě čtrnáctidenního volna v červnu bez fotbalu nebyl ani v době pandemie. „Máme naběháno, fyzicky jsme na tom dobře. Jsem spokojený. Kluci mě mezi sebe vzali, kabina je základ a tu máme dobrou,“ pochvaluje si. Fotbalisté Kroměříže si vyšlápli na Baník. Remízu zajistil trenérův syn Přečíst článek › I když poctivě makal, na první zápasy čekal kvůli šíření koronaviru několik měsíců. MSFL byla předčasně zrušena, další ročník by měl ale začít normálně. „S panem Jelečkem říkáme, že jsme tady na půlroční zkoušce,“ směje se. „Jsme rádi, že se to konečně rozjede a budeme bojovat o postup,“ dodal závěrem.

