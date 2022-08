„S vítězstvím jsem spokojený, příště bychom za stavu 2:0 měli hru více kontrolovat a být na konci nebezpečnější. Takto měl zápas zbytečně vzruch a grády,“ uvedl kroměřížský trenér Bronislav Červenka.

MSFL, 4. kolo -

SK HANÁCKÁ SLAVIA KROMĚŘÍŽ – FK HODONÍN 3:1 (2:0)

Branky: 35. Erik Mlčoch, 42. Matěj Votava, 85. Šimon Chwaszcz - 66. Jakub Pazdera. Rozhodčí: Kolář – Vejtasa, Ogrodník (Plesar). Žluté karty: Sukup, Bohun (oba Hodonín). Diváci: 375.

Kroměříž: Dostál – Vyhlíd, Zavadil, Tiahlo (87. J. Novotný), Jeleček – Mlčoch (59. T. Machálek), Cupák, Matoušek, Cupák, Jambor (68. Surynek), Sedlák (87. Dočkal) – Votava (68. Chwaszcz). Trenér: Červenka.

Hodonín: Petráš – Helísek, Dressler, Smékal (66. Pazdera), Sukup, Kadlec, Švantner, Holek, Bohun (46. Jáger), Langer (32. Fila), Dunda. Trenér: Švantner.

Triumfu nad rivalem z jihu Moravy, který v úvodních třech kolech získal sedm bodů, si vážil. „Hodonín má zkušený tým, v sestavě šikovné kluky, kteří chtějí hrát fotbal. Zápas se pro nás vyvíjel velmi dobře. Za stavu 2:0 jsme ho měli dohrát bez nějakých větších problémů, ale sami jsme si jej zkomplikovali,“ prohlásil Červenka.

Celek ze Slovácka duel ve druhé půli opravdu pořádně zdramatizoval. Po kontaktní brance náhradníka Pazdery měl na kopačce vyrovnání Holek, hodonínský kanonýr ale pokutový kop neproměnil.

„Je to škoda, protože kluci dřeli, podali bojovný výkon a bod si za něj zasloužili. Kroměříži jsme byli rovnocenným soupeřem, sehráli jsme s ní vyrovnanou partii,“ míní hodonínský kouč Pavol Švantner.

Svěřence za předvedenou hru i přes nepříznivý výsledek chválil. „Domácí sice potvrdili vysokou kvalitu, my jsme ale byli aktivní, nehráli žádného zanďoura. Jsem rád, že jsme se tak prezentovali celý zápas,“ těší bývalého ligového brankáře.

První půle byla vyrovnaná. Hanáci si moc nebezpečných situací nevypracovali. Potrestali ale dvě zaváhání protivníka a odskočili na 2:0.

Skóre otevřel ve 35. minutě Mlčoch, pojistku před přestávkou přidal Votava.

„Zkušený soupeř v první půli potrestal dvě naše hloupé chyby. Byla to pro nás docela studená sprcha, vypili jsme kalich hořkosti až do dna,“ povzdechl si Švantner.

Hosté to ale nezabalil, dál favorita trápili. „Věděli jsme, že nemáme co ztratit. Chtěli jsme se zápasem i s výsledkem něco udělat. I když domácí za stavu 2:0 kontrolovali zápas a my se nemohli dostat pořádně do hry, vsadili jsme všechno na jednu kartu, což se nám málem vyplatilo,“ uvedl hostující trenér.

Hodonín po změně stran přeskupil řady a začal se dostávat do slušných příležitostí. Výsledkem snahy hostů byla kontaktní branka střídajícího Pazdery po centru Kadlece ze strany.

„Branka nás nakoplo a my si zasloužili vyrovnat,“ míní Švantner.

Nováček byl opravdu blízko vyrovnání, ale Holek penaltu nařízenou za faul na trenérova syna Patrika neproměnil, domácí gólman Dostál předvedl výtečný zákrok a ránu a zkušenému forvardovi vyrazil. „Přišlo to v nejnevhodnější okamžik,“ smutní kouč FK Hodonín.

Kroměříž složitou chvíli přečkala a závěr už zvládla. Odpor soupeře definitivně zlomila akce domácích náhradníků. Přihrávku Surynka zužitkoval zakončující Chwaszcz.

„Musím se přiznat, že zápas jsme si obdrženou brankou obrovsky zkomplikovali. Zatímco hosté začali hrát a narostla jim křídla, náš výkon šel o třicet, čtyřicet procent dolů. Dostali jsme se do blbého stavu, přtiom do 65. minuty nás soupeř v tom dusném počasí nijak nedostupoval. Byli jsme víc na balonu a chodili do otevřné obrany. Bohužel jsme to řešili špatně technicky. V zakončení jsme si počínali hodně nepřesně chyběla nám větší kvalita,“ dodal Červenka, který z loňské základní sestavy stále postrádá Milana Machálka, Plecitého, Housera a syna Patrika.

MSFL pokračuje vloženým kolem již ve středu. Kroměříž doma hostí Uherský Brod, Hodonín vyzve před vlastním publikem Slovácko B.