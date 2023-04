Devatenáctiletý forvard přiznal, že to kvůli náročným podmínkám byl proti kvalitnímu soupeři velmi obtížný zápas. „Hlavně terén byl těžký, ale i když nám ke konci docházely síly, zvládli jsme to dobře. Ke konci jsme to vybojovali,“ prohlásil.

Juniorka Slovácka se po rozpačitém vstupu do jara probrala. Po třech porážkách před týdnem zdolala poslední Vítkovice, o víkendu přemohla dalšího soupeře z Ostravska. Proti Frýdku-Místku se v oslabené sestavě pořádně nadřela. „Předcházejících zápasů je škoda. Naštěstí jsme se zvedli. Snad to tak půjde dál,“ přeje si.

Mladíci ze Slovácka ve druhé polovině sezony doplácejí i na zimní obměnu kádru, s čímž souhlasí i Šlechta.

„Jde poznat, že kvalita šla trošku dolů, protože Vinci (Vincour – pozn. red.) nebo Polda (Polášek – pozn. red.) to drželi,“ říká.

Do Uherského Hradiště se naopak z druholigového Vyškova vrátil útočník Kratochvíla, takže Šlechtovi přibyla konkurence. O místo na hrotu útoku bojuje kroměřížský rodák ještě s Koryčanem.

„S kluky jsme na tom podobně, takže nás trenéři točí. Všichni se snažíme dostat do sestavy, je těžké se v ní ale udržet,“ ví odchovanec Hanácké Slavie.

„Chci, aby se útočníci mezi sebou rvali, aby tam byla zdravá rivalita a hlavně aby dávali branky. Teď to vyšlo Davidovi,“ prohlásil po nedělní výhře trenér Slovácka B Pavel Němčický.

Šlechta si vylepšil statistiky, v letošní sezoně se trefil už pětkrát. „Samozřejmě to mohlo být i lepší, ale jsem rád i za to co je,“ říká s úsměvem.

Kroměřížský rodák přišel do Slovácka před čtyřmi lety z Prostějova. I když stále žije na Hané, v Uherském Hradišti studuje střední školu, přes týden bydlí na internátu, letos maturuje.

Na dálku ale sleduje i Hanáckou Slavii, rivalovi z MSFL přeje postup do druhé ligy.

„Protože jsem tam hrával, taky je tam hezké zázemí,“ vysvětluje.

Kdyby se mateřský oddíl ozval, o návratu by samozřejmě uvažoval. „Ale to teď není na pořadu dne, takže je zbytečné o tom mluvit,“ dodává závěrem.