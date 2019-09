Hrdinou nedělního duelu byl hostující útočník Jan Silný. Elitní třetiligový kanonýr nejprve v 11. minutě proměnil pokutový kop, čtvrt hodiny před koncem pak definitivně strhl vítězství na stranu šťastnějších hostů.

„Samozřejmě jsme spokojení. Byl to vyrovnaný a bojovný zápas. Kvalitě utkání nepomohl ani nerovný terén. Hlavně domácí zahrávali hodně standardních situací, k vidění byla spousta soubojů. Nakonec utkání rozhodly dva sporné momenty. Výhru jsme spíš vydřeli,“ řekl kouč Kroměříže Bronislav Červenka.

Jeho protějšek a bývalý nadřízený z Luhačovic Jan Jelínek byl samozřejmě nespokojený. „Herně nám to vůbec neladilo. Byl to zápas víc o soubojích než o fotbalu. Bohužel jsme dva důležité prohráli a pokaždé jsme z toho dostali branku,“ štve Jana Jelínka.

Výhrady měl k defenzivě i hře dopředu. „Ve finální fázi jsme to řešili pomalu, navíc jsme se špatně rozhodovali. Navíc máme několik standardek, ze kterých pořádně nezahrozíme,“ mrzí Jelínka.

Hanáky nezlomilo ani vážné zranění útočníka Kováře. Bývalý hráč Slovácka a Jablonce se v 10. minutě snažil prostrčit míč přes stopera, ale při střetu přes balon v rychlosti upadl, velmi bolestivě si poranil rameno a musel do nemocnice. „Je to pro nás stoprocentně ztráta. Každý hráč, kterého v kádru máme, má svoji roli. Kovy byl takovou spojnicí mezi zálohou a útokem, protože výborně dokáže podržet balon a posunout hru zase o kus dál. Je to škoda, bohužel zranění se stávají. Musíme se s tím do konce sezony vypořádat,“ prohlásil Červenka.

Hanáci šli do vedení brankou Silného z penalty, kterou rozhodčí nařídil po souboji ve vápně.

Vzápětí dal o sobě vědět zlínský útočník Železník, ale Toman jeho táhlou ránu z třiceti metrů s námahou vyrazil. Pak to dvakrát zkoušeli nebezpečně zpoza vápna Hanáci, ale jak střela Matouška tak pokus Pančocháře šly těsně vedle.

Béčko Fastavu srovnalo skóre ve 40. minutě, kdy nepříliš podařenou střelu tečoval do sítě pohotový Pejša.

Ve druhém poločase měl Zlín územní převahu, ale Hanáci velmi dobře, pružně a obětavě vyplňovali své prostory. Navíc nevynechali jedinou příležitost poslat míč na vysunutého Silného, který většinou bojoval s přesilou domácích zadáků.

Krátce po změně stran měl gól na hlavě Kolář, který po výborném Hanníčkově centru poslal míč těsně vedle. Na druhé straně zakroutil Fládr trestný kop do boční sítě.

Chvíli nato podržel Hanáky brankář Toman, který nadvakrát chytil křížnou ránu Železníka. Pak to opět z přímého kopu zkoušel Fládr, ale dobře zakroucený míč se snesl jen nad břevno Šiškovi brány.

Velmi jistý Toman si pak poradil i s nebezpečnou Cedidlovou hlavičkou. Rozhodující chvíle přišla čtvrt hodiny před koncem. Hanákům se po důležitém zisku míče Šmerdou povedla kolmá akce, na jejímž konci centr Masaře pohotově usměrnil do sítě na přední tyč nabíhající Silný.

Ševci se v závěru snažili urvat alespoň bod, hosté ale nápor přečkali bez inkasované branky. „Soupeř zlobil z nakopávaných míčů a standardních situací, které zahrával fantasticky. Musím kluky pochválit za to, jak to uskákali,“ dodal Červenka.

Fortuna MSFL, 19. kolo

FC Fastav Zlín B – SK Hanácká Slavia Kroměříž 1:2 (1:1)

Branky: 40. Petr Pejša – 11. z penalty a 75. Jan Silný

Rozhodčí: Mikyska – Popelák, Machač (Prokeš)

Žluté karty: Giorgadze, Kolář – Šmerda, Machálek, Silný, Jeleček, Marchuk

Diváci: 145

Zlín B: Šiška – Cedidla, Giorgadze, Kolář, Nečas – V. Mlýnek (72. Pafka), P. Červenka (79. Váňa), Hnaníček, M. Mlýnek (65. Tkadlec) – Pejša (56. Gettler), Železník. Trenér: Jelínek.

Kroměříž: Toman – Šmerda, Zavadil, Matoušek, Jeleček – Marčuk (56. Masař), Pančochář, Cupák, Machálek (70. Berčík, 90+2. Chytil) – Kovář (12. Fládr, 87. Votava), Silný. Trenér: Červenka.