Takový začátek snad ještě nezažili. Fotbalisté Kroměříže hned ve 2. minutě pátečního utkání 8. kola MSFL se Zlínskem přišli o útočníka Tadeáše Koryčana, kterého na polovině hřiště drsně sestřelil domácí záložník Dano. Hostující forvard inkasoval tvrdý úder pod koleno na holeň. Ze hřiště putoval na nosítkách, sanitkou do nemocnice na vyšetření.

Obavy ze zlomené nohy se naštěstí nenaplnily. Přerovský odchovanec, který přišel do Kroměříže v létě ze Slovácka B, má jen krvavé šrámy na holeni, nakopnutou nohu.

„Rentgen naštěstí zlomeninu neodhalil. Uvidíme, co prokážou další vyšetření. Snad bude všechno v pořádku,“ doufá nejen kouč Hanácké Slavie Roman Dobeš.

Hrubý zákrok v úvodu střetnutí vyvolal spoustu emocí. Sudí Slabý záložníka Zlínska nepochopitelně nevyloučil, z kapsy vytáhl jen žlutý kartonek, což se Hanákům vůbec nelíbilo.

„Za mě je to jasná červená karta. Domácí hráč šel do souboje šlapákem, nehrál vůbec balon,“ má jasno Dobeš. „Za mě takové zákroky do fotbalu nepatří,“ říká.

„Rozhodčí jsou na hřišti od toho, aby hráče chránili a ne tolerovali brutální hru. Přišlo mi, jako by se nás soupeř v úvodu utkání snažil zastrašit. Zákroků po dohrání tam bylo víc. My jsme kombinační tým, chceme hrát fotbal a ne se s někým srážet,“ prohlásil.

K drsnému faulu došlo i před zraky místopředsedy FAČR Jiřího Šidliáka či předsedy Řídící komise pro Moravu Pavla Nezvala. V hledišti byl třeba také bývalý ligový kouč Jozef Weber, jehož syn Tomáš nosí dres Zlínska.

Záložník Kroměříže David Moučka po utkání se Zlínskem | Video: Libor Kopl

Oba tábory si po faulu Dana vyměňovaly názory, v ochozech se dokonce strhla menší strkanice, do které se zapojil i šéf Zlínska Pavel Býma. I když se duel postupně dostal do třetiligového normálu, šílený začátek přebil všechno ostatní.

„První půlhodina byla po všech stránkách strašně nervózní. Pro nás bylo super, že jsme z toho vytěžili dvě branky,“ uvedl hostující trenér.

Rušný úvod navíc podtrhla hrubá chyba domácích v rozehrávce. Brankář Andres při odkopu poslal míč poblíž stojícímu stoperovi Jurovi, kterého ale obral dorážející Holík. Předložil balon střídajícímu Chwaszczovi a náhrada za zraněného Koryčana jednoduše otevřela skóre.

Lídr soutěže měl v úvodních třiceti minutách herně navrch. Zvýšit vedení mohl Bewene, mířil však pouze do tyče.

Prosadil se až Gerža, který bodlem propálil gólmana Andrese. Trefu do sítě bývalého klubu ale neslavil.

Jméno střelce vyvolával i hlouček domácího celku. Dokázal, že na odchovance Liptálu po odchodu do druholigové Líšně nezapomněl.

Na druhé straně se fandům Kroměříže zase připomněl Nigerijec Chukwudi. Dravý křídelník po individuální akci propálil brankáře Dostála a do přestávky snížil na 1:2.

Záložník Kroměříže Patrik Gerža po utkání se Zlínskem

Záložník Kroměříže Patrik Gerža po utkání se Zlínskem | Video: Libor Kopl

Jednadvacetiletý Afričan mohl hned po změně stran skóre srovnat, brankáře Hanáků ve velké šanci ale nepřehodil.

Otrokovický tým měl ve druhé půli navrch, tlačil se za druhým gólem. Nejblíže k němu měl stoper Suchý. Jeho hlavičku po standardní situaci ale Dostál bravurně vyškrábl nad břevno.

„Ve druhé půli jsme nebyli tak dobří na míči a nedokázali naše útoky rozvíjet. Už na naší polovině bylo hodně ztrát, ze kterých pramenila optická převaha soupeře,“ míní Dobeš.

Hanáci se po změně stran zatáhli, hrozili hlavně po brejkových akcích. Střídající Bartoš pálil po přiťuknutí Gerži vedle, střelu dalšího náhradníka Goripa bravurně vytěsnil Andres na roh.

Na 3:1 upravil až Moučka. Posila z Vyškova dorazila do sítě míč po přihrávce Dočkala a střele Holíka. Pro hostujícího křídelníka to byla již šestá letošní trefa.

Závěr utkání Zlínska s Kroměříži (2:3)

Klid ale Hanáci neměli. V 87. minutě se k balonu dostal Dano a výstavní pumelicí závěr ještě zdramatizoval.

Kroměříž už náskok nepustila a po triumfu v derby slaví šestou letošní výhru.

„Dneska to bylo hodně ubojované, kluci ale ukázali určitou odolnost,“ těší Dobeše.

„Takovéto zápasy bychom ale měli zvládat ještě o něco lépe. Ve druhé půli jsme tam měli několik situací, které jsme mohli dohrát do gólu, pak by to na konci nemusela být taková přetahovaná,“ přidává.

I tak si ale dalšího úspěchu vážil. „Výhra by nás mohla posílit do další části sezony,“ věří. „Po utkání v Rosicích, kde jsme neustáli druhý poločas, jsme zvládli po všech stránkách velmi těžký zápas,“ pochvaloval si.

Ještě náročnější šichta čeká Kroměříž ve středu, kdy na stadionu Jožky Silného vyzvou v rámci 2. kola MOL Cupu Karvinou.

„Doteď jsme na pohár vůbec nemysleli, od soboty se ale na něj začneme chystat,“ říká Dobeš.

Na souboj s prvoligovým týmem se kouč Hanáků těší. „Věřím, že bude plný stadion a lidé si to užijí. I díky televizi to bude pro celou Kroměříž velký svátek. Věřím, že Karvinou potrápíme a uhrajeme dobrý výsledek,“ přeje si.

Náročný anglický týden zakončí příští sobotu doma proti Uničovu.