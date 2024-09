Středeční duel rozhodl v 53. minutě záložník Lukáš Holík.

Bývalý středopolař Zlína, Dukly Praha či Opavy se proti bývalému klubu prosadil po signálu z rohového kopu, pohlednou kombinaci zakončil Holík tečovanou střelou. „Je to tréninková záležitost, na zahrávání rohů se hodně soustředíme. Paráda, že to vyšlo," radoval se hrdina střetnutí.

Hlavní kouč Roman Dobeš chválil nejen střelce, ale i kolegu Jana Podoláka, který má standardní situace na starosti.

„Snažili jsme se něco udělat, soupeře přečíslit. Nechtěli jsme to jenom kopat stereotypně do vápna. Byl to právě Honza, kdo klukům řekl, aby to rozehráli, dali si to. Jsem rád, že to vyšlo,“ uvedl Dobeš.

Hanáci proti Karviné předvedli skvělý výkon, Slezany za celé utkání nepustili téměř do žádné vyložené šance.

V první půli zahrozil jen Mikuš po trestném kopu, po změně stran měl slušnou příležitost dorážející Singhateh, stejně jako Boháč ale neuspěl. Domácí rovněž hrozili, protivníka mohli několikrát dorazit.

„Věděli jsme, že máme šanci jedině tehdy, když budeme aktivní po zisku míče a hrát svoji hru. Mám opravdu velkou radost z toho, že se toho kluci drželi. Nakonec nás to dovedlo k vítězství,“ zářil Dobeš.

Jeho tým byl za aktivní a velmi dobrou hru po zásluze odměněný, favoritovi duel na stadionu Jožky Silného nechutnal.

„Karviná je na tom kombinačně dobře. Čtyři zápasy se jí v lize dařilo. Byli jsme na ni dobře připravení. V defenzivě jsme to ale zvládli skvěle. Do ničeho velkého jsme ji nepustili. Sami jsme si naopak vytvořili nějaké šance. Nakonec jsme jednu z nich proměnili,“ radoval se Holík.

Karviná se v tomto ročníku z MOL Cupu poroučela jako první tým z nejvyšší soutěže. V poháru vypadla hned ve 2. kole podruhé za sebou, loni nestačila na jiného soupeře ze třetí ligy Uničov.

„Výkon nebyl dostačující na to, abychom postoupili. Hráli jsme pomalu, nebyli jsme dost agresivní. Kroměříž jde do dalšího kola zaslouženě. Pro nás je to obrovské zklamání a ostuda, vypadnout s třetiligovým soupeřem," řekl karvinský kouč Martin Hyský.

Kroměřížští fotbalisté si skalpu Slezanů považovali, zapíjet úspěch ale uprostřed týdne nešli. „Žádné velké oslavy nebudou. Dneska si to užijeme a od čtvrtka se budeme připravovat na Uničov,“ pronesl Dobeš.

Stejně mluvil i Holík. „Pro nás bude důležitý sobotní zápas. Máme těžký program, chceme to zvládnout,“ říká.

Na středeční duel nikdy nezapomene domácí kapitán Michal Cupák. Pětadvacetiletý středopolař má za sebou mimořádný den.

Brzy ráno asistoval u porodu syna Jonáše, z porodnice spěchal do školy, kde učí matematiku a odpoledne absolvoval zápas proti Karviné.

„Od dvou ráno jsem na nohách, ale na zápřah jsem zvyklý. Zítra ale do práce nejdu, budu se starat o první dítě,“ přiznal s úsměvem.

V Kroměříži se tak mohou těšit na 3. kolo MOL Cupu. Úředním hracím termínem je středa 30. října.

Los je na programu v pátek 4. října od desíti hodin, živě ho přenáší O2 TV Sport.

Na Hané soupeře neřeší. „Je nám to jedno. Budeme rádi, když k nám přijede další ligový tým,“ přiznává Dobeš.

Vedení klubu věří, že příště přijde víc diváků než na Karvinou. V hledišti jich byla necelá tisícovka.

„Atmosféra byla dobrá, ale čekal jsem trošku větší návštěvu, že dorazí víc lidí a že nás fanoušci ještě víc poženou. Snad v dalším kole,“ dodal Dobeš.