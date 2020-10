Řadil se k nadějím českého fotbalu. Deník Sport ho v lednu 2015 nominoval do TOP 40 největších talentů. Zatímco vrstevníci Adama Housera se probojovali do předních zahraničních klubů, 24letý stoper začal letošní sezonu v třetiligové Kroměříži, kde se snaží restartovat kariéru.

„Chtěl jsem se vrátit zpátky na Moravu. Jelikož bydlím ve Zlíně, tak jsem hledal něco poblíž. Když jsem se bavil s vedením Kroměříže, tak mě především oslovily ambice klubu,“ vysvětlil Houser odchod na Hanou.

O potenciálu rodáka z Otrokovic se mluvilo už od žákovských kategorií, které hravě přeskakoval. Před šesti lety tehdy 17letý mladík měl namířeno do Liberce, nakonec skončil u rivala v Jablonci.

Další posun však nepřišel.

„S největší pravděpodobností je všechno má vina, příležitosti jsem dostal. Poté jsem chodil různě po hostováních, byl jsem často zraněný. Na problémy se však rozhodně nechci vymlouvat,“ zdůrazňuje borec, který v Jablonci pokaždé začínal letní přípravu. Buď však hrál za rezervní tým nebo od zimy působil ve Varnsdorfu.





Snad to vše nakopnu, doufá

Ze severu Čech nadobro odešel po šesti letech letos v létě.

„Skončil jsem z osobních důvodů, bylo toho na mě už hodně psychicky. Chtěl jsem změnu. Cítil jsem, že z pohledu životního hlediska je potřeba učinit tento krok,“ uvádí, z jakého důvodu opustil Jablonec. Tehdejšího přesunu však nelituje.

„Musel jsem vyzrát. V 17 letech jsem šel pryč. Udělal jsem nějaké chyby. Teď jsem však už dospělý. Jsem tady doma, psychicky v pohodě. Snad to vše nakopnu. Beru to jako restart kariéry,“ přemýšlí dopředu.

Během působení v Jablonci ho trénovaly známé osobnosti. Reprezentační kouč Jaroslav Šilhavý, Jiří Chytrý nebo Petr Rada.

„Osobně mi nejvíce sedl pan Chytrý. Jak se vyjadřoval, bavil s hráči. Každý má rád, když trenéři s námi mluví na rovinu,“ chválí kouče, který ve středu proti Skotsku vedl reprezentační „A-tým“ místo Jaroslava Šilhavého.

Rada? Rád si zařve

Houser však rád vzpomíná také na bývalého reprezentačního kouče Petra Radu.

„Rád si zařve,“ směje se. „Trenér je to však výborný. Jeho tréninky jsou skvělé. Rovněž on poví, co si myslí. Bohužel jsem ho dlouho nezažil, po dvou třech týdnech přípravy jsem se zranil,“ smutní borec, jenž reprezentoval mládežnické výběry České republiky.

Současný hráč Kroměříže prošel výběry U-17, U-18 i U-19, kde si zahrál po boku současných či bývalých reprezentantů Patrika Schicka, Jakuba Jankta nebo Václava Černého. Tedy hráčů, kteří prošli Lipskem, resp. Sampdorií Janov či Ajaxem Amsterdam.

„Všichni jsme spolu výborně vycházeli. Ačkoliv v kontaktu nejsme, tak všechny kluky sleduji, jak se jim daří. Věřím, že je nebudou potkávat zranění.“

Zda se Adamu Houserovi podaří kariéra restartovat, napoví další měsíce a roky. Nyní se stoprocentně soustředí na Kroměříž.

„Především na to, abychom postoupili do druhé ligy. Co bude, se teprve uvidí,“ uzavírá.