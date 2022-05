„Naplno ale budeme hrát až do konce. Chceme sezonu důstojně dohrát a snažit se vyhrát co nejvíce zápasů. I když soutěž měli na podzim a na ještě na začátku jara rozehranou velice slušně, náskok a zápasy jsme zaslouženě ztratili vlastní nedisciplinovaností a hrubými chybami. Takto se prostě hrát fotbal na špici třetí ligy nedá,“ uvědomuje si trenér Hanácké Slavie Bronislav Červenka.

MSFL, 27. kolo -

FC VELKÉ MEZIŘÍČÍ – SK HANÁCKÁ SLAVIA KROMĚŘÍŽ 3:1 (2:1)

Branky: 20. a 45. Robin Demeter, 64. Antonín Plichta - 3. Petr Zavadil. Rozhodčí: Volek - Bělák, Svoboda (Briksa). Žluté karty: Šuta, Pavlík – Tiahlo, Červenka. Diváci: 311.

Kroměříž: Dostál – Vyhlíd (74. Sklenář), Zavadil, Tiahlo, Jeleček – Plecitý (64. P. Červenka), Matoušek, Cupák, Hroník (16. Mlčoch), Lhotecký (46. Votava) – Surynek. Trenér: B. Červenka.

S nasazením a přístupem hráčů problém nemá, horší je chování svěřenců při některých situacích. „Prostě je nedohráváme do konce,“ poznamenal.

„I proto dál pokračujeme v trápení, které trvá už šest zápasů. Nejsme schopní udržet čisté konto a do toho se odvíjí celé hra. Po hrubých individuálních chybách dostáváme jednoduché góly. Někteří kluci jsou v hlavě nastavení jenom na ofenzivu, bohužel někdy musí umět přepnout a první si splnit defenzivní úkoly, což se jim moc nedaří a právě to je ubíjející,“ povzdechne si Červenka.

Přitom Hanáci vstoupili do nedělního utkání ve Velkém Meziříčí velmi dobře a po gólu stopera Zavadila ze standardní situace pod dálničním mostem rychle vedli 1:0.

„V tu chvíli jsem si myslel, že budeme mít zápas pevně pod kontrolou a že ho bez problémů zvládneme. Bohužel neustále špatně řešíme v obranné fázi standardní situace. Udělali jsme spoustu faulů kolem šestnáctky, soupeř zahrával hodně standardek a rohů,“ líčil Červenka.

Tlak Velkého Meziříčí vyústil ve vyrovnávací branku na zadní tyči nepokrytého Robina Demetera, který ve 20. minutě zblízka uklidil placírkou míč k tyči.

Stejný hráč pak chvíli před přestávkou po další standardní situaci dorazí balon do sítě a završí poločasový obrat. „Pykáme za nedisciplinovanost hráčů ve vlastní šestnáctkách,“ vadí Červenkovi.

Hanáci tak šli do kabiny s jednobrankovým mankem, přitom v úvodní části nevyužili tři vyložené šance, soupeři navíc dvakrát v krátkém sledu pomohlo i břevno.

„Realizace útočných situací nebyla dobrá,“ poznamenal hostující kouč.

Druhému týmu tabulky, který hned po čtvrt hodině hry přišel o zraněného Hroníka, nepomohlo k obratu ani střídání.

„Soupeř za stavu 2:1 ve druhé půli houževnatě bránil, chodil do brejků. My jsme se dostaly do nějakých příležitostí, abychom zápas zdramatizovali, ale v zakončení jsme nebyli přesní,“ uvedl Červenka.

Kroměříž definitivně srazila trefa Plichty v 64. minutě. Hráči Velkému Meziříčí ke gólu pomohli sami Hanáci, když brankář Dostál vyrazil balon a ten se do sítě odrazil od jednoho z kroměřížských zadáků. „Štěstí nám chybí,“ smutní hostující kouč.

Hanáci závěr zápasu dohráli v křeči. „Zápas jsme si ale prohráli hned v prvním poločase, když jsme lacině ztratili vedení 1:0 a soupeře našimi vlastními chybami vrátili do hry. Hlavně proto se domů vracíme s prázdnou,“ dodává Červenka.

Jeho tým se pokusí zastavit sérii nezdarů v sobotu doma proti Uničovu.