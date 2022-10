Favorizovaný Vrbův tým posunul do třetího kola celostátního poháru stoper Lischka, který ve čtvrté sérii překonal gólmana Dostála a stvrdil očekávaný postup Baníku, který se ale nerodil vůbec lehce.

„Zápas jsme si zdramatizovali vlastními chybami. Pochopitelně euforie domácích byla mimořádná, ale my jsme si to zavinili sami. Výkony některých hráčů neodpovídají. Samozřejmě kdyby dal Plavšič na 4:2, tak by bylo po zápase, ale mě více vadí tři inkasované góly. Z toho dva úplně zbytečně,“ uvedl kouč Baníku Pavel Vrba.

MOL Cup, 2. kolo -

SK HANÁCKÁ SLAVIA KROMĚŘÍŽ – FC BANÍK OSTRAVA 3:4 na penalty (2:3)

Branky: 10. z penalty a 40. Chwaszcz, 72. Surynek – 2. Tijani, 7. Mišković, 28. Cadu. Penaltový rozstřel: Jaroň 0:1, Houser nedal, Klíma 0:2, Surynek 1:2, Frydrych 1:3, Jeleček nedal, Lischka. Rozhodčí: Černý - Nádvorník, Hurych (Bábíček). Žluté karty: Matoušek, Cupák - Kuzmanovič, Fleišman, Frydrych, trenér Vrba. Diváci: 1425.

Držení míče: 47 % : 53 %. Střely na branku: 6:14. Střely mimo: 4:9. Rohy: 7:10. Ofsajdy: 1:2. Fauly: 22:21.

Kroměříž: Dostál – Vyhlíd (67. Machálek), Zavadil, Tiahlo (107. Votava), Jeleček – Cupák, Matoušek – Jambor (67. Surynek), Houser, Plecitý (57. Mlčoch, 77. Červenka) – Chwaszcz (67. Sedlák). Trenér: Červenka.

Ostrava: Letáček - Ndefe, Frydrych, Lischka, Fleišman – Tetour (88. Klíma), Boula (67. Buchta) – Cadu (67. Almási), Mišković (56. Kuzmanović), Plavšić (113. Jaroň) – Tijani. Trenér: Vrba.

Hanáci soupeři z nejvyšší soutěže 120 minut zatápěli a stejně jako před rokem proti Zbrojovce dovedli zápas až do prodloužení, do penalt.

Při pokutových kopech ale lídr MSFL selhal, proti brankáři Letáčkovi neuspěli Houser s Jelečkem.

„Hráče jsem neurčoval. Vědí, kdo má jít kopat. Vinu ale bereme na sebe, protože jsme je v úterý netrénovali, což asi rozhodlo,“ míní kroměřížský trenér Bronislav Červenka.

Svěřencům jinak po parádním představení neměl co vyčíst. „Při penaltách hraje velkou roli únava i další věci. Terén nebyl ideální, spíš oraniště, na kterém běhat sto dvacet minut bylo obrovsky náročné. Zápas nás stál spoustu sil, ale kluci to zvládli fantasticky a musím jim poděkovat. Fanouškům i nám připravili krásný zážitek,“ cení si Červenka.

Domácímu kouči se tak splnilo předzápasové přání, Hanákům se podařilo potrápit favorita, v domácím prostředí mu řádně mu zatopit.

„Jsem rád, že jsme to Baníku znepříjemnili. Soupeři gratuluji a zároveň mu přeji, ať se mu v dalších kolech daří,“ uvedl Červenka, který v Ostravě působil jako hráč i trenér, takže má ke slezskému klubu vztah.

Úvod patřil jednoznačně favoritovi. Baník vstoupil do utkání skvěle a v 7. minutě po trefách Tijaniho a Miškoviče vedl 2:0.

„Bylo to strašně rychlé. Po dvou šancích soupeře jsme dostali dva rychlé krásné góly, které nás uzemnily,“ přiznal Červenka.

Lídr MSFL se ale rychle probral a proměněnou penaltou Chwaszcze se vrátil zpátky do hry.

Domácí forvard se v první půli prosadil ještě jednou, když chvíli před přestávkou po špatném vyběhnutí gólmana Letáčka snížil hlavou na 2:3. Předtím Baník alespoň na chvíli uklidil třetím gólem Cadu. Za hosty tak na Hané skórovali pouze zahraniční hráči.

Baník mohl soupeře dorazit po hodině hry, ale Plavšić penaltu zahodil, když mířil vysoko nad.

„Důležité bylo, že soupeř nedal za stavu 3:2 penaltu, tím jsme se zase nakopli a dokázali Baníku vzdorovat až do konce,“ těší kouče Kroměříže.

Třetiligista se dál neuvěřitelně rval, euforii na zaplněném stadionu rozpoutal střídající Surynek, který v 72. minutě zblízka dotlačil míč do sítě a srovnal na 3:3.

Podívejte se, jak hráči kopali penalty

Zdroj: Libor Kopl

V napínavém závěru měly šance oba týmy, střelci se ale na těžkém bahnitém terénu soužili. Zápas tak šel do prodloužení. Ani v něm však Ostrava nerozhodla, a tak se kopaly penalty.

Zatímco gólman Dostál žádný pokus soupeře nechytil, Hanáci dvakrát selhali.

I přes prohru si ovšem vyslechli zasloužený potlesk.

„Pro fanoušky to byl krásný zápas. Diváci viděli šest branek, spoustu šancí, penaltový rozstřel. Škoda, že jsme to nedotáhli,“ mrzí Červenku.

Jeho tým má nyní jenom tři dna na odpočinek. Už v neděli dopoledne čeká Kroměříž těžká šichta proti Slovácku B.

„Síly nám budou chybět, ale ještě máme čtvrtek, pátek a sobotu na to, abychom dobře zregenerovali a nabrali znovu energii. Musíme se dát do kupy. Snad i na Slovácku dokážeme, že fotbal hrát umíme,“ přeje si Červenka.