I když v Hanácké Slavia nehraje na své obvyklé pozici středního záložníka, ale nastupuje spíš zleva, je často u míče a tlačí se do zakončení.

„Vůbec si nestěžuji, že hraji jinde. Přizpůsobil jsem se. Vzhledem k tomu, že vyznáváme kombinační fotbal a snažíme se být furt na balonu, tak mně to nevadí,“ tvrdí.

V pátečním duelu proti Zlínsku udeřil v 82. minutě, kdy do sítě dorazil střelu Holíka. Připsal si vítěznou trefu, protože domácí Dano parádní ranou v závěru snížil a konec pořádně zdramatizoval.

Závěr utkání Zlínska s Kroměříži (2:3) | Video: Libor Kopl

Hanáci ale vedení nepustili a po výhře 3:2 zůstali v čele tabulky.

„Pro nás je každý zápas jinak těžký. V některých utkáních se nám daří kombinovat, někdy je to o vůli. Ne každý duel vyhrajeme po hezkém výkonu. Teď se nám to podařilo urvat vůlí, předtím jsme zase soupeře přehráli,“ říká.

„My jsme hlavně rádi, že jsme vyhráli, protože to bylo náročné. Herně to od nás nebylo až tak dobré, ale dotáhli jsme to ke třem bodům,“ těší Moučku.

Derby poznamenalo zranění útočníka Hanácké Slavie Koryčana, kterého hned ve 2. minutě sestřelil domácí Dano. Zákrok vypadal hrozivě, vyvolal emoce. Koryčan opustil trávník na nosítkách, putoval do nemocnice.

Opora Zlínska ale duel dohrála, po tvrdém faulu vyvázla se žlutou kartou.

„Nechápu nad čím rozhodčí přemýšlel. Borec má celou nohu sejmutou. Nevím, za co jiného by měl dostat červenou kartu,“ kroutil hlavou.

Čtyřiadvacetiletý záložník toho v kariéře zažil už dost. Prošel Zbrojovkou Brno, Znojmem, Prostějovem či Rosicemi, do Kroměříže v létě zamířil z druholigového Vyškova.

Fotbalisté Zlínska podlehli Kroměříži 2:3 | Video: Libor Kopl

„Kvůli zranění jsem nastoupil do přípravy o něco později. Neměl jsem moc příležitostí se ukázat. Vím, že bych neměl takovou herní minutáž. Navíc jsme se nedohodli na podmínkách,“ přiznává.

Hanáckou Slavii si vybral z více důvodů. „Měla o mě zájem už dřív. Byl jsem s ní v kontaktu delší dobu. Klub má ambice. Chce se posouvat, vrátit zpět do profesionální soutěže, kam chci i já. To je to, co mě lákalo,“ přiznává.

Zatím může být spokojený. Kroměříži se daří. Až na kolaps v Rosicích, kde ztratila poločasové vedení 3:0 a brala jen bod, ostatní zápasy vyhrála a vládne třetí lize.

„Hodnocení je zatím pozitivní. Herně i výsledkově to zatím zvládáme dobře,“ těší Moučku.

O prázdninách dodělal vysokou školu, na Masarykově univerzitě dostudoval obor trenérství. Nyní se věnuje jenom fotbalu, ale časem si chce najít i práci. „Trénujeme jenom odpoledne, takže času mám dost,“ říká.

Do Kroměříže dojíždí z Brna společně s Dominikem Křížem. Oba se nyní chystají na středeční pohárovou bitvu s prvoligovou Karvinou. Zápas 2. kola MOL Cupu bude živě přenášet televize, pro Hanáky půjde o velký svátek.

„Bude to pro nás další prověrka toho, jestli nám funguje to, co trénujeme. S Vyškovem jsme v poháru došli docela daleko. Vyřadili jsme Zlín i Jablonec, pokusíme se překvapit i nyní. Pohár je ošidný, s Karvinou máme co ztratit,“ ví dobře.