Před utkáním by remízu s Jihlavou možná brali, po sobotním zápase ale po nerozhodném výsledku 1:1 s Vysočinou převládalo mezi Hanáky zklamání. Nováček FORTUNA:NÁRODNÍ LIGY v závěru hrál proti devíti, hnal se za vítězným druhým gólem, oslabeného favorita ale nedorazil.

„Pro nás to jsou asi ztracené dva body,“ míní záložník Kroměříže Michal Cupák.

Domácí proti Jihlavě nezlomil ani vlastní gól Housera. Po přestávce právě díky čtyřiadvacetiletému středopolaři výsledek srovnali, soupeře přehrávali.

„Jihlavu jsme ve druhém poločase nepustili do našeho vápna. Na konci jsme se to tam snažili dotlačit. Škoda, že se nám to ani přes dvě vyloučení soupeře nepovedlo,“ smutnil Cupák.

Hanáci se proti bývalému ligovému týmu vytáhli. A zatímco ve středu s Vyškovem zůstal jejich výkon za očekáváním, v sobotu působili daleko lépe.

„Jihlava byla těžký soupeř. V prvních třech kolech získala devět bodů, dala spoustu gólů, takže jsme šli do utkání s patřičným respektem. Myslím, že jsme celkem dobře chytli začátek. Sice jsem ze začátku nedal jednu šanci, ale jinak jsme hráli velmi dobře, aktivně. Škoda trošku smolného gólu. Ten nás ale nepoložil. Dál jsme bojovali,“ líčí.

Také hosté ale dřeli, rvali se o body. Nakonec ubránili remízu. „Věděli jsme, že to bude těžké utkání, což se samozřejmě i potvrdilo. My jsme se v prvním poločase nedokázali prosazovat tak, jak jsme chtěli. Soupeř hrál z bloku, byl velmi nepříjemný, stlačený a my jsme se nedokázali dostat postupnou kombinací do šestnáctky tak, jak jsme očekávali a přitom kazili jednoduché věci. Poté jsme se dostali po vlastním gólu do vedení,“ hodnotil na klubovém webu jihlavský kouč David Oulehla.

„Ve druhém poločase hned v úvodu jsme si dali taktiku dát druhou branku, ale bohužel soupeř po naší chybě z malého vápna vyrovnal. Zbytek utkání už byl spíš o soubojích a nakopávaných balonech, kdy jsme se snažili ještě o nějakou kombinaci, ale nestačilo to k tomu, abychom dotáhli utkání do vítězného konce,“ povzdechl si Oulehla.

Hosty rozhodilo vyloučení Tonbula a Piška. Kouč Vysočiny se k červeným kartám vyjadřovat nechtěl.

Naopak ocenil přístup hráčů za skoro až heroický výkon. „V posledních minutách jsme uhráli pro nás velmi cenný bod,“ dodal.

Sobotní střetnutí bylo zajímavé pro Michala Cupáka. Opora Kroměříže před dvěma lety absolvovala zkoušku na Vysočině. Jelikož tam tehdy neuspěl a kádr Jihlavy prošel za tu dobu rozsáhlou obměnou, zápas až tolik neprožíval.

„To už je dlouho. Navíc jsem tam byl jenom chvíli,“ zakončuje.