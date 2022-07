Posila Kroměříže má zbrojovácké srdce. Brnu přeje v lize štěstí, sám chce hrát

I když nešlo o body, byl to pro něj hodně pikantní zápas. Záložník Dan Jambor sice v létě přišel do Kroměříže z druholigového Vyškova, ale většinu kariéry strávil v rodném Brně. Dres Zbrojovky stejně jako bratr David nosil od dětství, ve slavném klubu prošel všemi mládežnickými kategoriemi, dostal se až do mužů.

Nová posila fotbalistů Kroměříže Dan Jambor po zápase s Brnem | Video: Libor Kopl

Ligu ale na rozdíl od mladšího sourozence nikdy nehrál, takže v pátek měla posila Hanácké Slavie velkou motivace ukázat se. Navíc v zápase, kdy na druhé straně stál právě brácha. „Doma nějaká poznámka určitě bude,“ tuší Dan Jambor. Na duely s Brnem se vždycky těší. „Jsou pro mě něco speciálního,“ přiznává. I když Hanáci favoritovi podlehli 0:1, ostudu rozhodně neudělali. „Sice jsme prohráli, ale výkon byl docela dobrý,“ míní dvaadvacetiletý středopolař. Nový muž v sestavě Hanáků odehrál hodinu, pak šel ze hřiště dolů, závěr sledoval ze střídačky. Do sprchy se mu nechtělo, měl toho po náročné fušce dost. „Bylo to samozřejmě náročné utkání. Brno je těžký soupeř. Bude hrát teďka zase v lize, navíc má za sebou téměř celou přípravu, kdežto my jsme teprve na začátku. I tak si myslím, že jsme se s tím popasovali docela dobře a se Zbrojovkou sehráli vyrovnanou partii,“ míní. Podívejte se: Kroměříž trápila Brno, jediný gól ligové Zbrojovky vstřelil Fousek Brňané sice soupeře z MSFL od začátku střetnutí v poli přehrávali, vpředu jim ale chyběl nápad, lepší pohyb, přímočařejší akce. Nestranní fanoušci tak byli zklamání, od Zbrojovky čekali daleko víc. Také Dan Jambor tuší, že nováček to bude mít v nejvyšší soutěži hodně těžké. „Liga je vyrovnaná. Netroufám si ale tvrdit, že budou hrát o sestup,“ uvedl. Jako správný patriot přeje Brnu štěstí a úspěchy. „Mé srdce je Zbrojovácké, chci aby se v lize udrželi, protože to je dobré nejen pro klub, ale i město,“ má jasno. Rodák z jihomoravské metropole už ale mateřský klub opustil, vydal se sportovní štěstí hledat jinde. Po hostování v Líšni strávil kompletní minulou sezonu ve Vyškově. Jelikož ale ve druhé lize nebyl spokojený se svým vytížením, po dohodě s trenérem Trousilem míří na hostování do nižší soutěže. „Shodli jsme se na tom, že pro mě bude lepší, když nějakou dobu strávím jinde a budu pravidelně hrát, což je pro mě v tuto chvíli to hlavní,“ říká. O nabídky nouze neměl. Drobnému, ale zato velmi šikovnému fotbalistovi se ozvali zástupci hned čtyř třetiligový klubů. Mezi zájemci si vybral Kroměříž. „Byla to pro mě jednoznačná volba,“ tvrdí. „Chceme hrát o čelo tabulky o postup. Taky zázemí je tady výborné,“ pochvaluje si. „K dispozici je posilovna, regenerace. Člověk na sobě může pracovat i mimo hřiště,“ těší Jambora. Do Kroměříže pravidelně dojíždí z Brna, kde žije i studuje. Když je trénink dopoledne nebo se mu to hodí, přespí na Hané. „Jsme takto domluvení s vedením,“ říká. Z nových spoluhráčů znal jenom Michala Cupáka, se kterým studuje na stejné vysoké škole. Zbytek týmu znal jenom jako soupeře. Nyní už se ale se všemi skamarádil. Vytiska v přípravě pálí. Hanákům pomohl skolit parťáky ze Slovácka: Trošku haluz Společně pak absolvují letní dril. „Tento týden je náročný, ale dobrý. Za mě je lepší, když si herní kondice nabírá v zápasech a ne nějakým běháním po oválu. V utkání si člověk taky mákne, ale víc si to užije. Já chci hrát zápasy a v nich se ukázat,“ líčí. Trenér Červenka posilu zatím nasazuje na pozici ofenzivního záložníka, hrát ale může i na křídle. „Uvidíme, kam mě trenér v sezoně upíchne,“ poznamenal. Rozdíl mezi druhou a třetí ligou nevidí. Obě soutěže mají dost společného, prosadí se v nich především odolní, běhaví a šikovní hráči. „Ve druhé lize je vyšší level v soubojích nebo tempu, ale obě soutěže jsou si hodně podobné. Také MSFL je kvalitní soutěž,“ dodává.

