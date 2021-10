„Jsme spokojení. Pro nás to bylo těžké utkání, které ale kluci zvládli velice dobře. Velice dobře jsme kombinovali, hráli rychle, nabízeli se. Soupeře jsme prakticky za první poločas nepustili do nějaké vážnější šance. Utkání jsme po většinu času měli pod kontrolou,“ říká kroměřížský trenér Bronislav Červenka.

Známý kouč stejně jako řada hráčů v sešívaném dresu prošla Vršavou či působila ve Zlíně, takže o motivaci měli postaráno. „Je pravda, že snad sedm nebo osm lidí tady působilo. Všichni to vzali za správný konec. Zápas nebyl nijak zvlášť vyhecovaný, ale na obě strany korektní,“ tvrdí Červenka.

Domácí kouč Luděk Marcaník byl po utkání zklamaný. „Spokojený mohu být pouze s výsledkem, protože prohrát s prvním týmem tabulky 1:2 není ostuda. Ostuda je ovšem výkon, který jsme předvedli. Kroměříž si výsledek zkušeně hlídala a příliš nás nepustila do hry. U nás převládal přílišný respekt ze soupeře, možná i nějaké podcenění určitých situací a v podstatě nikdo z hráčů neodvedl pro mužstvo to, co jsme očekávali,“ uvedl po utkání.

Hostům do vedení pomohla chyba soupeře ve 14. minutě, kdy se prosadil Cupák.

Žlutomodří brankáře Dostála příliš neprověřili. Gólovou šanci si nevypracovali žádnou. To hosté mohli po ráně Housera ještě výrazněji odskočit, nicméně balon proletěl těsně nad břevnem.

„V první půli bylo vidět, že nejsme pod dojmem předchozích výsledků v herní pohodě, což bych ještě dokázal pochopit. Mnohem více mě ale zklamal přístup hráčů. Přišlo mi to, že si vůbec neváží podmínek, který na Vršavě mají, a servisu, který jim zde ostatní zajišťují. I proto byla o přestávce v kabině bouřka, protože toto bylo opravdu málo,“ nezakrýval zlínský kouč.

Hanáci však hru kontrolovali i po změně stran. Pojistku přidal čtvrt hodiny před koncem Houser.

„Kdybychom měli o něco víc štěstí, mohl být výsledek ještě výraznější. Měli jsme tam jednu střelu těsně nad, další skončila na břevnu,“ říká Červenka.

„Domácí nás až v posledních dvaceti minutách malinko zatlačili. Soupeř prostřídal, oživil hru. My jsme až na nádhernou střelu Cedidly všechno dobře pokryli,“ dodal Červenka.

Zlíňané se snažili utkání zdramatizovat, výsledek zvrátit, ale gól přišel pozdě. Cedidla v nastaveném čase parádní ranou jen zmírnil porážku na 1:2.

„I díky tomu vypadá výsledek relativně slušně, ovšem Kroměříž se na tři body příliš nenadřela. I když jsme ve druhé půli hru opticky srovnali, soupeře jsme do úzkých nedostali a dál jsme pokračovali v nevýrazném projevu. Nikdo z hráčů nedokázal usměrnit naši hru a vzít na sebe zodpovědnost. To jsem očekával hlavně od kluků ze širšího kádru A-mužstva, kteří nám dnes přišli pomoct. Bohužel i oni zapadli do všeobecné šedi,“ mrzelo Marcaníka.

Béčko Zlína se v dalším kole představí ve Velkém Meziříčí. Kroměříž nyní čeká domácí souboj s Vrchovinou.

MSFL, 13. kolo -

FC Fastav Zlín B – SK Hanácká Slavia Kroměříž 1:2 (0:1)

Branky: 90.+1. Cedidla – 14. Michal Cupák, 74. Adam Houser

Rozhodčí: Rygl - Vostrejž, Kulička (Neděla)

Žluté karty: Cedidla, Tkáč, Nečas, Strachoň – Tiahlo, Cupák, Sklenář

Diváci: 173

Zlín B: Šiška – Pafka, Cedidla, Němeček, Slovák – Reiter (78. Chrudina), Tkáč, Hrdlička (71. V. Mlýnek), Pobořil (76. Lehký), Nečas (71. M. Mlýnek) – Bobčík (71. Strachoň). Trenér: Marcaník.

Kroměříž: Dostál – Machálek, Zavadil, Tiahlo, Jeleček – Sklenář (78. Vyhlíd), Matoušek, Cupák, Houser, Plecitý (60. Votava) – Lhotecký (87. Novotný). Trenér: Červenka.