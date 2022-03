„Se vstupem do jara jsme samozřejmě spokojení. Jsme rádi, že jsme těžké utkání zvládli. Kluci mi říkali i další výsledky, ale já na to nehledím. Je jedno, zda jsme vpředu o jeden, dva či šest bodů. Chceme si to uhrát sami a ne se dívat na soupeře, jestli ztrácejí, protože to nijak neovlivníme. Jednou vyhraje ten, podruhé onen. To jsou jejich starosti. Pro nás je směrodatné, abychom vyhrávali my,“ říká kroměřížský trenér Bronislav Červenka.

MSFL, 18. kolo -

1. SC Znojmo FK – SK Hanácká Slavia Kroměříž 1:2 (1:1). Branky: 14. Kirschner – 25. Cupák, 56. Sklenář. Rozhodčí: Marek – Mojžíš, Rosický (Volf). Žluté karty: Kirschner, Russmann, Krakovčík – Sklenář- Diváci: 210.

Znojmo: Przybysz – Papež, Russmann, Okleštěk, Holman (80. Kartišovs), Glushach, Kočík, Prokeš, Hnaníček, Krakovčík, Kirschner. Trenér: Skácel.

Kroměříž: Dostál – Machálek, Tiahlo, Matoušek, Jeleček – Plecitý (77. Vyhlíd), Cupák, Houser, Sklenář (77. Mlčoch), Červenka (74. Votava) – Lhotecký (87. Surynek). Trenér: Červenka.

Chladné počasí nad znojemským stadionem v Horním parku rozčísl ve čtrnácté minutě Kirschner, který dotlačil balon do sítě po zaváhání hostujícího gólmana Dostála. Znojmo vedlo do šestadvacáté minuty, kdy hosté srovnali na 1:1.

Nedorozumění domácího gólmana Przybysze se stoperem využil Cupák, který přeskočil znojemského zadáka a hlavičkou přes špatně vyběhnutého brankáře uklidil balon do sítě. Obrat završil ve druhé půli Sklenář.

„Bohužel jsme nepočítali s tím, že gólman udělá špatnou chybu. Pomohl soupeři, i když jsme předtím s důrazem zakončili," litoval Skácel.

Podle trenéra Jihomoravanů mělo úvodní střetnutí jara skončit remízou. „Utkání bylo oboustranně dobré. Přijela největší kvalita, proto jsou na prvním místě," hodnotil lodivod 1. SC.

Také kouč Kroměříže protivníka chválil. „Znojmo má velice dobře nastavený mančaft. V sestavě jsou šikovní kluci. Je to organizované a rychlé mužstvo. Určitě budou body sbírat s jinými soupeři,“ předpokládá Červenka.

Ten i přes výhru mírnil pozitivní emoce. „S výsledkem jsme spokojený, ani hra nebyla úplně špatná, ale na těžkém terénu tam bylo i pár nepřesností. Bylo vidět, že jsme nervózní z prvního zápasu, nerozehraní. Znojemští měli skvěle propracovanou defenzivu, chodili do rychlých protiútoků. Je to vždy nebezpečné, v otevřených prostorách se jim snáze hraje. Neměli jsme to tak jednoduché, většinou jsme to pokryli a ubránili," uvedl lodivod hostů.

Hosté si hektický závěr zkomplikovali sami. Kdyby z nějakého přečíslení či brejku přidali třetí branku, mohli mít klid, takto se museli strachovat až do závěrečného hvizdu sudího Marka.

„Soupeř měl v poslední minutě jednu šanci, když jeho hráč střílel těsně vedle, a pak ještě jednu standardku,“ přiznal Červenka, který ve Znojmě postrádal pouze zraněného Hroníka.

Hanácká Slavia se pokusí úvodní jarní výhru potvrdit za týden doma proti Rosicím.