„Je to škoda, ale bod bereme. Uničov má velmi dobrý tým, který za mě patří do první pětky MSFL. Zápas se dal zvládnout lépe, ale klidně jsme mohli odjíždět i bez bodu,“ uvedl kroměřížský trenér Bronislav Červenka.

MSFL, 16. kolo -

SK UNIČOV – SK HANÁCKÁ SLAVIA KROMĚŘÍŽ 2:2 (0:1)

Branky: 82. a 84. Aleš Krč - 9. Patrik Červenka, 89. Tomáš Machálek. Rozhodčí: Vejtasa – Grečmal, Ehrenberger (Káňa). Žluté karty: Svoboda, Ambrozek, Saňák – Jeleček, Vyhlíd, Tiahlo. Diváci: 196.

Kroměříž: Lebánek – Vyhlíd (86. Mlčoch), Zavadil, Tiahlo, Jeleček – Jambor (75. T. Machálek), Matoušek (58. M. Machálek), Cupák, Houser, P. Červenka (75. Plecitý) – Surynek (58. Chwaszcz). Trenér: B. Červenka.

Jeho tým se na závěr první poloviny pořádně nadřel. „Pro nás to byl těžký zápas. Uničov hraje velmi dobře. Opírá se především o útočníky Komendu a Krče, kteří sklepávají balony a taky je vpředu udrží balony. Prostě jsou nebezpeční, což prokázali i proti nám. My jsme ale hlavně v prvním poločase dobře reagovali a soupeře pustili jenom asi do dvou či tří nebezpečných situací,“ říká Červenka.

Hosté šli do vedení už v 9. minutě, kdy trenérův syn Patrik využil špatného bránění soupeře. Šel sám na gólmana Kvapila, kterého překonal střelou mezi nohama.

Vyrovnat mohl Komenda, ale gólman Lebánek si s jeho pokusem stejně jako s ranou Krče poradil. Uničovský forvard pak hlavičkoval nad.

„Zápas se lámal v prvním poločase, kdy jsme měli spoustu zajímavých situací, ale nepodařilo se nám ji vyřešit do druhého gólu,“ mrzí Červenku.

„Třikrát nebo čtyřikrát jsme šli do otevřené obrany, ale nepodařilo se nám dát průnikovou přihrávkou, kterou buď zblokoval obránce nebo jsme ji dali pozdě,“ pokračuje.

Rozhodnout mohl střídající Plecitý, který trefil tyč.

Uničovští se po přestávce zvedli, přidali na obrátkách a začaly do šestnáctky soupeře sypat centry a vytvářet si před Lebánkem nebezpečné situace.

Hosté dvakrát za sebou na zadní tyči nepokryli domácího útočníka Krče, jenž nejprve po nákopu ze strany srovnal na 1:1, aby vzápětí z podobné pozice završil bleskový obrat.

Kroměříž dokázala na nepříznivý vývoj reagovat a trefou střídajícího Tomáše Machálka skóre alespoň srovnat.

Fotbalisté Kroměříže sice i po závěrečné remíze 2:2 zůstali v čele tabulky, ale o titul podzimního krále ještě mohou přijít. Druhý Hlučín totiž ve středu dohrává duel se Slováckem B a v případě výhry se dostane o bod před Hanáky.

Trenér Červenka je s podzimní části spokojený. „V první polovině sezony nás provázely velké zdravotní problémy. Někteří kluci dohrávali se sebezapřením, takže to z tohoto pohledu nebylo ideální,“ upozorňuje kouč.

„Zatímco minulý rok na podzim jsme odehráli v naprosté kondiční i fyzické pohodě, nyní se to nabalovalo. Spousta kluků měla dvouměsíční výpadky. Kolikrát se to látalo, jak se dalo. Proto jsem rád, že jsme uhráli čtyřicet bodů,“ přidává.

„Kluci zaslouží pochvalu. S výsledky panuje obrovská spokojenost, ale za mě ještě můžeme předvádět daleko lepší fotbal. Některé zápasy nebyly ideální, ale pokud v zimě pořádně potrénujeme a hlavně vydržíme zdraví, bude to dobré,“ věří Červenka.